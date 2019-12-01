Presentan a las participantes del Certamen Señorita Patria 2025 en Morelos

Morelos, Michoacán, a 8 de septiembre 2025 – La tarde-noche de ayer domingo, la plaza principal de la cabecera municipal de Morelos se vistió de fiesta, color y alegría con la presentación oficial de las participantes del Certamen Señorita Patria 2025, evento que se celebrará el próximo 15 de septiembre en el marco de las festividades patrias.

Al respecto, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, destacó la importancia de este tipo de certámenes que, más allá de resaltar la belleza de las jóvenes morelenses, simbolizan la identidad, el orgullo y la tradición cultural del municipio.

“Cada una de ellas representa el talento, la gracia y el espíritu de la juventud morelense, convirtiéndose en embajadoras de nuestras tradiciones y del amor a la patria”, expresó.

Las jóvenes participantes que buscan obtener la corona de Señorita Patria 2025 son: Bella Cristal Tapia Garcilazo, Karla Salud Cruz Cortés, Kennya Ortiz Jiménez, Brenda Nieto Arroyo, Aída Escobedo Guillén, Ximena Magaña Soria, Sarahi Cruz Zambrano, Rosmery Anguiano Franco, Jazmín Tinoco Reyes, Alejandra Lara Zavala y Yulissa Bedoya Mendoza.

Por lo que, el edil subrayó que este certamen no sólo reconoce la belleza externa, sino también los valores, la inteligencia y el compromiso social de las participantes, quienes se convierten en un ejemplo para las nuevas generaciones.

Asimismo, invitó a toda la ciudadanía a disfrutar y apoyar a las concursantes el próximo 15 de septiembre, en una velada que promete ser uno de los momentos más esperados de las celebraciones patrias en Morelos.

Para cerrar con broche de oro la jornada de presentación, la agrupación Banda Billetes animó la fiesta con su música, poniendo a bailar y cantar a las familias reunidas en la plaza principal, consolidando un ambiente de unidad, orgullo y tradición en este mes patrio.

Finalmente, Conejo Alejos, invitó a todas y todos los morelenses a vivir con entusiasmo y alegría las próximas celebraciones patrias: “Este mes nos une como pueblo y nos recuerda la grandeza de nuestra historia. Los esperamos en cada actividad para que juntos celebremos nuestras raíces y sigamos construyendo un futuro lleno de orgullo y esperanza para Morelos.”