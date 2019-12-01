Presenta titular de la SECULT el libro 50 Mujeres, Orgullo de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 27 de marzo del 2026.- Las mujeres constituyen una parte esencial de la vida pública y democrática de Querétaro, y son importantes sobremanera en la vida pública, en la cultura, en la economía, en la toma de decisiones y en la construcción de la democracia, afirmó la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain.

Lo anterior durante la presentación de la quinta edición del libro “50 Mujeres, Orgullo de Querétaro 2026”, publicado bajo la coordinaciónn editorial de Carlos García Astorga y el diseño y la producción editorial de Sandra Castanedo Martínez.

En el Centro de las Artes de Querétaro, la titular de la SECULT sostuvo que hoy la sociedad está llamada a revisar y superar las prácticas que se han normalizado, que han limitado, invisibilizado o minimizado la participación de ese sector.

Toda vez que reconocer y respetar la participación de las mujeres no es una opción, sino una condición indispensable para construir un entorno más justo, más equitativo y más consciente.