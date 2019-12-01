Presenta TEEMICH el libro: "Compilación de Tratados e Instrumentos Internacionales Básicos en Derechos Humanos"

Morelia, Michoacán a 10 de diciembre de 2025. En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, el Tribunal Electoral del Estado llevó a cabo la presentación del libro “Compilación de Tratados e Instrumentos Internacionales Básicos en Derechos Humanos”, obra del maestro Cuauhtémoc Manuel de Dienheim Barriguete.

Durante su intervención, el autor destacó los principales retos que persisten para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía, así como la relevancia de que las y los operadores jurídicos integren de manera efectiva la perspectiva de los tratados internacionales en la emisión de sus sentencias.

La Magistrada Presidenta Amelí Gissel Navarro Lepe reconoció la amplia trayectoria del maestro Cuauhtémoc Manuel de Dienheim Barriguete, cuya obra —señaló— constituye un recordatorio del marco jurídico que rige no sólo al Estado mexicano, sino a todos los Estados que han asumido compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Subrayó que se trata de “un recordatorio ético y social que debe guiar la actuación de todas las autoridades en el marco de los tratados internacionales, los cuales exigen una gran responsabilidad social y una convicción democrática”.

En su intervención, Cuauhtémoc Manuel de Dienheim Barriguete enfatizó la necesidad de que todas las autoridades, sin distinción de poder o nivel de gobierno, cumplan con el deber de actuar de buena fe para respetar, proteger y garantizar la esfera de los derechos humanos en los Estados que han suscrito tratados internacionales. Señaló que este compromiso es indispensable para realizar una correcta interpretación y aplicación de la jurisprudencia derivada de dichos instrumentos.

Por su parte, la Dra. Diana Zuleyma Ornelas García destacó que esta tercera edición incorpora un amplio listado de tratados e instrumentos internacionales del Sistema Interamericano y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agregó que la obra también incluye el compendio de sentencias emitidas contra el Estado mexicano por violaciones graves, así como las recomendaciones orientadas a fortalecer la protección de los derechos humanos.

A la presentación asistieron los Magistrados Adrián Hernández Pinedo y Eric López Villaseñor, quienes hicieron entrega de los reconocimientos los participantes.