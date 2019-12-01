Presenta la SECULT la Gala Bel Canto & Latinoamérica

Querétaro, Querétaro, 18 de septiembre del 2025.- La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, anunció la Gala Bel Canto & Latinoamérica un concierto que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre en el Teatro Metropolitano y que reunirá a destacados solistas queretanos, al Ensamble Vocal de la Fundación Arte Lírico, la soprano Zaira Soria como solista y directora artística y a la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ), dirigida por el maestro Mark Kadin.

En rueda de prensa, la funcionaria señaló que durante la velada se ofrecerá al público una programación cuidadosamente seleccionada que combina dos mundos musicales: el bel canto europeo y el repertorio vocal latinoamericano, en un diálogo artístico que enriquecerá la experiencia de las y los asistentes.

Dijo que la gala incluirá obras de compositores como Mozart, Rossini, Donizetti, Ponce, Guastavino, María Grever, Agustín Lara y Heitor Villa-Lobos, entre otros, con arreglos orquestales de Joaquín Mejía y la dirección escénica de Luis Martín Solís.

“Este concierto refleja el interés de la OFEQ y de la Secretaría de Cultura por ofrecer una temporada con propuestas diversas, de alta calidad artística y con talento nacional y local, acercando la música sinfónica y el canto lírico a más púbicos en nuestro estado; invitamos cordialmente al público queretano a acompañarnos en esta gala que une tradición y diversidad musical en un mismo escenario”, apuntó.

Durante su intervención, la soprano, directora de la Fundación Arte Lírico, Zaira Soria, abundó que el concierto ofrecerá una propuesta que combina la tradición operística con la riqueza musical de Latinoamérica.

Comentó que entre los solistas que actuarán en la gala están las sopranos Anaid Reval y Denisse Alcantar, y resalto la participación especial del niño Ian Enrique Hernández Tinajero, de 10 años, quien debutará en un hecho inédito que refleja el impacto de la labor formativa de la Fundación Arte Lírico.

Zaira Soria sostuvo que la gala representa no sólo el privilegio de volver a cantar con la Filarmónica, sino también la gran satisfacción de ver a sus alumnos compartir escenario con una orquesta profesional, de talla internacional.

Por último, las sopranos Anaid Reval y Denisse Alcantar agradecieron el apoyo y la oportunidad que la OFEQ, la SECULT y la Fundación Arte Lírico brindan a los nuevos talentos vocales de la entidad, y aseguraron que en la gala del 2 de octubre las y los asistentes disfrutarán de una experiencia inolvidable.

Los boletos para la Gala Bel Canto & Latinoamérica estás disponibles en en la pa´gina www.filarmonicadequeretaro.org y el programa completo del concierto puede consultarse en las redes sociales de la Fundación Arte Lírico.