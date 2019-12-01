Presenta el Museo de la Ciudad de Querétaro un abánico de técnicas y percepciones artísticas con cuatro exposiciones

Querétaro, Querétaro, a 11 de sptiembre de 2025.- Un abanico de técnicas y formas diversas de percibir el arte plástico llega al Museo de la Ciudad con las muestras “La inefable belleza del vacío”, de Antonio Casteñeda Ortiz; ⁠” Taxingue” de José Nandez, y las colectivas” Formas clásicas de búsqueda” y ⁠⁠” Diálogo abierto”, que se inauguran la noche de este viernes 12 de septiembre.

Castañeda Ortiz ofrece parte de su investigación artística de largo aliento en la que ha explorado la dimensión espiritual desde su interés en la meditación zen que tiene como objetivo la desidentificación con los propios pensamientos y el fluir de la mente para despertar a la conciencia de público.

En “La Inefable Belleza del Vacío”, que estará abierta hasta el 2 de noviembre, el artista deja ver su pintura matérica, procesual, sutil y predominantemente monocroma, centrada primero en el color blanco y luego indagando en las propiedades físicas, literales y metafóricas del color negro.

Por otro lado, con “Taxingue” José Nandez propone una exploración visual y conceptual de un cuerpo no blanco, a través del dibujo sobre cerámica, con la que establece un puente entre la corporalidad, la identidad y el simbolismo cotidiano.

En un contexto social donde las normas y cánones tienden a homogeneizar las expresiones y experiencias humanas, el trabajo de Nandez se posiciona como un acto de resistencia y reivindicación de las múltiples formas de ser y habitar el mundo, pues transgrede y desafía las normativas impuestas por los otros, y la sexualidad, la apariencia física o las capacidades se convierten en el eje central de su propuesta.

Asimismo, en “Formas Clásicas de Búsqueda”, artistas del proyecto colaborativo Galerías Vamos a Triunfar exponen caracoles telepáticos, gemas preciosas y cuerpos de apodos en un trabajo que reune las investigaciones más lúcidas y menos precisas con las que las y los autores se reconectan con su lado científico e investigador.

Las y los integrantes del colectivo parten del concepto de mitología de la investigación, contrastándolo con las metodologías científicas tradicionales y abriendo paso a nuevas propuestas de indagación artística, escarbando, pensando, soñando o incluso enojándose con su entorno y con la vida para explorar nuevas formas de conocimiento. La muestra puede visitarse hasta el 30 de noviembre.

En la cuarta exposición, “Diálogo Abierto”, un grupo de artistas expanden su quehacer artístico e indagan en el uso de materiales y el desarrollo de conceptos y procesos con obras tridimensionales, ofreciendo una experiencia sensorial a partir de diferentes narrativas.

La muestra, que estará abierta hasta el 2 de noviembre, adopta formas abstractas, experimenta con diferentes técnicas y pareciera reflexionar sobre los límites entre lo utilitario, lo industrial y lo estético, tendiendo un puente entre diferentes corrientes como el minimalismo, arte conceptual, ready made, arte povera y el landart.

De manera gratuita, las cuatro exposiciones podrán visitarse de martes a domingo, de 12:00 a 20:00 horas; el Museo de Arte se ubica en el número 27 de la calle de Vicente Guerrero Norte, en el Centro Histórico de Querétaro.