Pátzcuaro y Morelia recibirán el II Festival Internacional de Guitarras del Mundo 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 22:34:21

Morelia, Michoacán, 24 de febrero de 2026.- Del 4 al 8 de marzo, Pátzcuaro y Morelia serán sedes del II Festival Internacional de Guitarras del Mundo Pátzcuaro 2026, un encuentro que reunirá conciertos, charlas musicales y presentaciones especiales dedicadas a la diversidad sonora de este instrumento.

Durante cinco días, el festival congregará a intérpretes de México, Rusia, Estados Unidos, Cuba, Colombia y Argentina. Entre las y los participantes destacan Amelie Rosales, Bastian Rosales, Nadia Borislova, Walter Ehresman, Federico Azuz, Elisea Valdez, Javier Gutiérrez, Erwin Vichot, David Bedoya, Josué Tacoronte y José Daniel Salceda. La programación también contempla actividades conmemorativas en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En rueda de prensa, el subdirector de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura de Michoacán, Leonardo Flores Vargas, señaló que este encuentro fortalece la oferta cultural del estado al acercar propuestas musicales de alcance internacional y generar espacios de intercambio entre artistas y comunidades.

Por su parte, el director del festival, Josué Tacoronte Sotero, destacó el respaldo institucional que ha permitido consolidar a Michoacán como sede de proyectos musicales de carácter internacional. Asimismo, las y los artistas invitados subrayaron la importancia de promover la guitarra como un instrumento vivo, capaz de conectar distintas tradiciones y estilos.

En Pátzcuaro, las presentaciones se llevarán a cabo en el Teatro Emperador Caltzontzin, Casa del Naranjo, Ibarra 14, Hotel Refugio y otros espacios culturales de la región lacustre. En Morelia, las actividades tendrán como sede el Centro Cultural Clavijero.

La cuota de recuperación será de 250 pesos por actividad. Los boletos estarán disponibles directamente en cada recinto antes de las funciones.