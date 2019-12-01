Pasaporte Querétaro: San Juan del Río cultura y tradición

Pasaporte Querétaro: San Juan del Río cultura y tradición
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 17:10:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 5 de septiembre del 2025.- La directora general del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ) “Manuel Gómez Morin”, Ana Eugenia Patiño Correa,inauguró la segunda edición del programa “Pasaporte Querétaro” con la exposición “San Juan del Río, cultura y tradición” en la Galería 1. La muestra reúne esculturas, máscaras, pinturas, vestuarios de la Danza de los Xitaces y fotografías que reflejan el desarrollo histórico y social del municipio.

Durante la inauguración, la directora general reconoció el trabajo institucional realizado para consolidar este proyecto cultural y agradeció el acompañamiento del cronista municipal de San Juan del Río, Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas. Quien encabezó un recorrido guiado para autoridades y asistentes, en el que se destacaron los elementos históricos y artísticos presentes en cada pieza expuesta.

Entre las obras, resalta la presencia de máscaras utilizadas en la Danza de los Xitaces, una expresión cultural tradicional de San Juan del Río. Estas piezas artesanales, elaboradas a mano, representan figuras zoomorfas y humanas, y son empleadas en festividades que mantienen viva la identidad comunitaria del municipio.

La exposición estará abierta al público a partir de hoy y durante todo el mes de septiembre en la Galería 1 (acceso principal) del CECEQ “Manuel Gómez Morin”, con entrada libre de 8:00 a 20:00hrs. Para más información, se invita a visitar las redes sociales oficiales en Facebook e Instagram y en el portal gomezmorin.queretaro.gob.mx

Noventa Grados
Más información de la categoria
Menor de 6 años de edad encuentra a su madre sin vida dentro de su vivienda en Puebla; autoridades indican que probablemente la mujer se quitó la vida
Guardia Nacional se enfrenta a civiles armados en Celaya, Guanajuato; hubo un detenido
Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en paraje de la colonia Los Llanos en Morelia, Michoacán 
Ultiman a tiros a una mujer en consultorio de la Jardines de Catedral, en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Guardia Nacional se enfrenta a civiles armados en Celaya, Guanajuato; hubo un detenido
Deuda adquirida en periodo neoliberal es el gran problema de Pemex, asevera Sheinbaum
Ultiman a comandante de Policía de Oaxaca mientras cenaba con su familia en Veracruz
Pospone presidente de Francia su visita a México  
Comentarios