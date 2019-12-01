Pasaporte Querétaro: San Juan del Río cultura y tradición

Querétaro, Querétaro, 5 de septiembre del 2025.- La directora general del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ) “Manuel Gómez Morin”, Ana Eugenia Patiño Correa,inauguró la segunda edición del programa “Pasaporte Querétaro” con la exposición “San Juan del Río, cultura y tradición” en la Galería 1. La muestra reúne esculturas, máscaras, pinturas, vestuarios de la Danza de los Xitaces y fotografías que reflejan el desarrollo histórico y social del municipio.

Durante la inauguración, la directora general reconoció el trabajo institucional realizado para consolidar este proyecto cultural y agradeció el acompañamiento del cronista municipal de San Juan del Río, Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas. Quien encabezó un recorrido guiado para autoridades y asistentes, en el que se destacaron los elementos históricos y artísticos presentes en cada pieza expuesta.

Entre las obras, resalta la presencia de máscaras utilizadas en la Danza de los Xitaces, una expresión cultural tradicional de San Juan del Río. Estas piezas artesanales, elaboradas a mano, representan figuras zoomorfas y humanas, y son empleadas en festividades que mantienen viva la identidad comunitaria del municipio.

La exposición estará abierta al público a partir de hoy y durante todo el mes de septiembre en la Galería 1 (acceso principal) del CECEQ “Manuel Gómez Morin”, con entrada libre de 8:00 a 20:00hrs. Para más información, se invita a visitar las redes sociales oficiales en Facebook e Instagram y en el portal gomezmorin.queretaro.gob.mx