Morelia recibe el segundo Festival de Artes Escénicas Bajo la Sombra de la Ceiba

Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- Con una programación dirigida a públicos de distintas edades, Morelia es sede del segundo Festival de Artes Escénicas Bajo la Sombra de la Ceiba, que se lleva a cabo del 2 al 11 de octubre con la participación de compañías teatrales de Morelia, distintos municipios de Michoacán y otras partes del país.

Durante diez días, el festival ofrece funciones de teatro y actividades relacionadas con las artes escénicas para niñas, niños, jóvenes y adultos. Entre las propuestas que forman parte de la programación se encuentra "El médico a palos", una adaptación del clásico de Molière que traslada su enredo a la realidad mexicana actual, donde la necesidad lleva a las personas a buscar distintas formas de ganarse la vida.

La obra es una propuesta universitaria de la Facultad Popular de Bellas Artes y forma parte de las actividades que buscan acercar el teatro a nuevos públicos. También se presentará Desconectados o ¿La venganza de la bruja Maruja?, además de otras obras y talleres contemplados dentro del festival.

La actividad se realiza desde La Ceiba Foro Teatral, espacio fundado en 2010 por iniciativa de Lucía Díaz y Jaime Noguerón, egresados de la Facultad Popular de Bellas Artes, junto con estudiantes de distintas carreras. Desde sus inicios, uno de sus principales objetivos ha sido crear y presentar teatro dirigido a jóvenes audiencias.

Su primer montaje fue ¿Quién le teme a Espantapájaros?, de Maribel Carrasco, con el que ofrecieron más de 20 funciones y participaron en la Muestra Estatal de Teatro de 2011. A lo largo de los años, La Ceiba Foro Teatral ha mantenido una cartelera diversa y se ha consolidado como un espacio dedicado a la promoción y difusión de las artes escénicas en Morelia y la región.

El segundo Festival de Artes Escénicas Bajo la Sombra de la Ceiba continuará hasta el 11 de octubre con funciones, talleres y otras actividades para distintos públicos.