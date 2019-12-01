Malin Lewis llega al Festival de Música de Morelia con una propuesta que fusiona 

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026. El Festival de Música de Morelia y el British Council, en colaboración con Vortex Fomento Arte y Cultura A.C., presentan a Malin Lewis, músico, compositor y multiinstrumentista de Escocia cuya música combina la tradición de la gaita escocesa con la innovación musical y la diversidad. Lewis se presentará junto con Owen Sinclair, en la guitarra, y Naomi Priestnall, en el violín tradicional (fiddle), en tres actividades gratuitas: un concierto de Malin Lewis, una presentación del Trío Celta y una clase magistral. Estas actividades forman parte de la programación de la 38.ª edición del Festival de Música de Morelia, que se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre.

La propuesta de Lewis enlaza melodías de la tradición folclórica europea con una sensibilidad contemporánea y explora nuevas posibilidades sonoras mediante una gaita artesanal de creación propia. Inspiradas en la naturaleza humana, las experiencias queer y el universo, sus composiciones son hipnóticas y reflexivas, y reflejan su experiencia como persona trans. Su álbum debut, Halocline, publicado en 2024, retoma esa búsqueda desde el título, que alude a la capa visible que se forma entre el agua dulce y la salada. Lewis relaciona esa imagen con la posibilidad de encontrar un espacio propio de expresión e individualidad.

Concierto y clase magistral en Morelia

El programa musical comenzará el viernes 13 de noviembre con un concierto gratuito a las 17:00 horas en el Instituto Vasco de Quiroga y los boletos pueden solicitarse al 443 479 5664.

Al día siguiente, el Trío Celta se presentará durante la Jornada de Tapetes Florales de Patamban, de 12:00 a 19:00 horas en la Calzada Fray Antonio de San Miguel. Más de 100 artesanas y artesanos participan en la elaboración de estos tapetes, que reúnen más de tres millones de flores y llevan al

espacio público una tradición purépecha de creación colectiva. La convivencia entre la música escocesa del Trío Celta y esta expresión artesanal michoacana convertirá este evento en un encuentro entre culturas.

“Estamos convencidos de que este encuentro permitirá descubrir nuevas sonoridades y tender puentes entre culturas a través de la música”, mencionó Verónica Bernal Vargas, Directora General del Festival.

La agenda continuará el domingo 15 de noviembre con una clase magistral de Lewis a las 11:00 horas en Allende 637. La actividad será gratuita, con inscripción previa, y permitirá al público acercarse a su práctica musical. El formulario de registro está disponible en el sitio del Festival de Música de Morelia.

“Las relaciones culturales se fortalecen cuando propician encuentros entre distintas formas de crear y entender el mundo. La propuesta de Malin Lewis muestra cómo una tradición puede seguir evolucionando y abrir espacio a experiencias e identidades diversas. Desde el British Council buscamos que expresiones como esta circulen, encuentren nuevos públicos y generen oportunidades de intercambio duradero entre México y el Reino Unido”, señaló Isabel Gil, directora de Cooperación Cultural y Educativa y jefa de Artes del British Council en México.

Compromiso del British Council con nuevas voces y expresiones culturales

La presencia de Malin Lewis en el Festival de Música de Morelia refleja el compromiso del British Council con una creación contemporánea más diversa, que amplía los referentes culturales y acerca al público voces y prácticas que no siempre encuentran espacio en la programación habitual.

Esta colaboración también da continuidad a las relaciones culturales fortalecidas durante el Cervantino 2025, cuando el Reino Unido fue País Invitado de Honor.

Uno de los siguientes pasos para mantener activo ese intercambio ocurrió en enero de 2026, cuando una delegación mexicana del British Council, en la que participó el Festival de Música de Morelia, viajó a Glasgow para asistir a Scotland Showcase. Realizado en colaboración con Celtic Connections, este programa permite que profesionales internacionales conozcan en vivo distintas propuestas de la música escocesa e identifiquen posibles colaboraciones para sus públicos.

Durante esa visita, el Festival conoció el trabajo de Malin Lewis y eligió su propuesta para incorporarla a su programación. Meses después, el British Council y Vortex apoyan la realización de estas presentaciones, convirtiendo aquel encuentro en Glasgow en nuevas experiencias para el público de Michoacán.

“El valor de una misión cultural no está únicamente en lo que se descubre durante el viaje, sino en lo que logra circular después. Que en pocos meses el encuentro con Malin Lewis se traduzca en presentaciones en Michoacán demuestra que, cuando existen seguimiento y colaboración, la movilidad

profesional puede convertirse en programación concreta, ampliar el acceso de los públicos y mantener abiertas nuevas rutas internacionales para el sector cultural”, mencionó Lorena Azcona, directora de Vortex Fomento Arte y Cultura A.C, asociación civil enfocada en el desarrollo, divulgación y promoción de las artes en México.

Ampliar la diversidad de la vida cultural también implica fortalecer a las organizaciones que hacen posibles los proyectos artísticos y les dan continuidad. En ese marco, el viernes 13 de noviembre a las 12:00 horas, Isabel Gil presentará en el Festival el Manual de Modelos de Gobernanza:

Sostener la Vida Cultural en México, una guía gratuita para organizaciones culturales. La gobernanza cultural se refiere a cómo toman decisiones, distribuyen responsabilidades y organizan su trabajo para dar continuidad a sus proyectos. El manual reúne herramientas prácticas para revisar esos procesos y desarrollar modelos de gestión más sólidos y sostenibles, adaptados a cada organización.