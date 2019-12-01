Lugares imperdibles para visitar en Pátzcuaro por Noche de Muertos: Sectur

Morelia, Michoacán, 1 de noviembre de 2025.- Estos días previo a la celebración de la Noche de Muertos, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dirigida por Roberto Monroy García, recomienda a los turistas y visitantes que se encuentran en la región de Pátzcuaro, aprovechar el buen clima y recorrer los distintos atractivos en este Pueblo Mágico.

Pátzcuaro es el corazón de la zona Lacustre, uno de los lugares más representativos del estado por sus tradiciones, la famosa nieve de pasta, la majestuosidad de su plaza Vasco de Quiroga o su arquitectura colonial, ya que aún cuenta con monumentos y edificaciones religiosas en excelente estado de conservación.

Tal es el caso de la basílica dedicada a Nuestra Señora de la Salud, construida por orden del primer obispo de Michoacán, Don Vasco de Quiroga. En su interior se puede contemplar una imagen de la Virgen de la Salud, hecha de pasta de caña de maíz de un metro 30 centímetros, ahí también se encuentra el mausoleo de Vasco de Quiroga conocido por su labor como benefactor de los pueblos indígenas y por su destacada contribución como fundador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

A unos pasos de la basílica se encuentran otras importantes edificaciones como el Museo de Arte e Industrias Populares, sede de San Nicolás, fundado por Don Vasco de Quiroga con el objeto de preparar a jóvenes españoles que se quisieran ordenar como sacerdotes, así como enseñar a los nativos algún oficio, a leer y escribir. Ahora cuenta con una de las mejores colecciones de lacas, maque y peribanas, verdaderas joyas artesanales elaboradas con técnicas ancestrales.

Un poco más adelante está la Casa de los Once Patios, edificación de 1742 donde a mediados del siglo XVIII se establecieron las Monjas Dominicas. El conjunto de edificios coloniales que lo integran dio origen a su nombre, donde se exhiben y venden gran variedad de artesanías regionales donde además de poder comprar las artesanías de la región, se puede observar en los talleres de mantas y lacas, la maestría con que los artesanos elaboran sus obras de arte.

La plaza Vasco de Quiroga se encuentra rodeada de edificios de la época colonial y es considerada una de las más bellas de América, su dimensión, las majestosas casonas construidas a su alrededor y la ausencia de edificios religiosos la hacen diferente a las demás, y en estos días se encuentra completamente decorada igual que las fachadas de los edificios que la rodean con flor de ánima, cempasúchil, mazorcas de maíz, calaveritas de azúcar, figuras de popotillo, barro tule y demás artesanías de la región.

Otro imperdible es el mirador del estribo, situado en lo alto de un volcán apagado, al que se llega por un hermoso camino empedrado rodeado de árboles, a espaldas del mirador, se extiende una escalera de más de 400 peldaños que llega hasta la cima del cerro, un pequeño lugar con hermosa vista donde se podrán tomas fotografías para el recuerdo. Puedes conocer más en https://visitmichoacan.com.mx/.