Llevan a las plazas públicas del Centro Histórico de Querétaro la experiencia musical "Insitu Piano"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 19:41:13
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 21 de agosto de 2025.- El arte y la música continúan resonando en el corazón de Querétaro con la tercera temporada de “Insitu Piano”, un proyecto que lleva la experiencia musical a las plazas públicas del Centro Histórico, a través de recitales gratuitos y pianos convertidos en obras de arte por reconocidos artistas plásticos.

Esta semana, el público podrá disfrutar de dos recitales especiales: el viernes 22 de agosto, 19:00 horas: la reconocida pianista Marta García Renart ofrecerá un recital en la Plaza de Armas y el sábado 23 de agosto, 19:00 horas: los pianistas Sofía González y Helio Olalde presentarán un dúo de pianos a cuatro manos, también en la Plaza de Armas.

Los pianos que forman parte del festival han sido intervenidos artísticamente por los creadores Virginia Ledesma, Ana Carmen Ávila, Julián Álvarez Remolacha”, Gabriel Astaroth, Rodrigo Oñate “Roco”, Alan Uribe, Mayra Medina y Marian Prieto, quienes han plasmado en cada instrumento una propuesta visual única que dialoga con el entorno del Centro Histórico.

Este proyecto es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, Lic. Adriana Vega Vázquez Mellado, y de la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro, encabezada por la Lic. Daniela Salgado, quienes han impulsado esta iniciativa cultural que democratiza el acceso a la música y fomenta la convivencia ciudadana en los espacios públicos.

Los ocho pianos estarán disponibles hasta el 3 de septiembre en distintas plazas y andadores del Centro Histórico, incluyendo Plaza de Armas, Jardín Zenea, Andador Madero, Andador Carranza, Plaza Fundadores, Plaza Mirador y dos pianos ubicados en la Alameda Hidalgo.

INSITU PIANO es una invitación a redescubrir la ciudad a través del arte sonoro y visual, a vivir la música en la cotidianidad y a disfrutar de recitales que enriquecen la vida cultural de Querétaro.

