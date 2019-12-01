Llega la Virgen de los Dolores de Soriano a Tierra Santa: Diócesis de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 4 de septiembre de 2025.- El vocero de Diócesis de Querétaro, José Martín Lara Becerril, dio a conocer que una imagen de la Virgen de los Dolores de Soriano, fue colocada en el atrio en la Basílica de la Anunciación en Nazaret, Israel.

Mencionó que el mosaico del la santa patrona de la Diócesis de Querétaro fue hecha por un artista de Jericó, siendo una réplica de imagen que se encuentra en la Basílica de Soriano, en el municipio de Colón, y que este hecho crea un vínculo histórico y espiritual entre Querétaro e Israel; ya que Tierra Santa es considerado en uno de los más significativos para el cristianismo a nivel mundial.

“Este acontecimiento nos llena de alegría porque Querétaro está ahora ante los ojos del mundo. La Virgen de los Dolores de Soriano es parte de nuestra fe, de nuestra identidad y de nuestra devoción mariana, y ahora podrá ser contemplada por miles de peregrinos en Nazaret”, dijo.

Explicó con este símbolo de hermanamiento, miles de peregrinos y visitantes que llegan a la Basílica de Nazaret, podrán conocer la devoción que se le tiene a la Virgen de los Dolores, lo que ayudará a fortalecer la identidad cultural religiosa que se tiene en Querétaro.

“Este hecho no solo refuerza los lazos espirituales entre Querétaro y Tierra Santa, sino que también fomenta el interés de visitantes internacionales en conocer la Basílica de Soriano en Colón, consolidando al estado como un destino de turismo religioso de gran relevancia”.

Cabe mencionar, que el mosaico incluye los escudos de la Diócesis de Querétaro; del municipio de Colón y de la asociación civil “Olivosanto”, quienes apoyaron el proyecto.