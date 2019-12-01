Llega con sus acordes la Banda de Música del Estado de Querétaro a la Sierra Gorda

Querétaro, Querétaro, 9 de diciembre del 2025.- La Banda de Música del Estado de Querétaro, patrimonio vivo de la entidad, inició una gira de presentaciones por la Sierra Gorda, durante la cual llevará la alegría de sus acordes a los municipios de Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Arroyo Seco y Pinal de Amoles, en donde mostrará por qué se ha convertido en toda una tradición que ha evolucionado, que dialoga con el público, que enseña, que emociona y que reúne, que fortalece la comunidad y genera cultura de paz.

El periplo en el que la banda ofrecerá una serie de conciertos didácticos navideños inició este 8 de diciembre en la Misión de Landa de Matamoros; para el 9 estará en las escuelas primaria General Mariano Escobedo y secundaria Moisés Sáenz Garza, de Jalpan de Serra; el próximo 10 de diciembre se presentará en las escuelas primaria Benito Juárez y secundaria Vasco de Quiroga, en Arroyo Seco, y concluirá en la escuela secundaria Justo Sierra, del municipio de Pinal de Amoles.

La banda es una de las agrupaciones musicales más representativas del estado; su origen se remonta a 1875 y, desde su reconocimiento oficial como Banda del Estado, en 1942, ha acompañado la vida cultural de Querétaro de manera ininterrumpida.

Con todo su legado y su historia mantiene viva la tradición de la serenata dominical en el kiosco del Jardín Zenea, donde se ha presentado durante décadas y se ha consolidado como un referente de identidad, encuentro y convivencia para las familias queretanas.

Bajo la dirección del maestro César Serrano, la banda continúa fortaleciendo su labor educativa y comunitaria mediante conciertos formativos, programas didácticos y presentaciones en espacios públicos, llevando música a territorios urbanos y rurales por igual.

La Secretaría de Cultura invita a la comunidad escolar de cada plantel sede y a las familias de la Sierra Gorda a disfrutar la gira, que busca fortalecer la formación artística, la identidad cultural y el acceso equitativo a las artes.