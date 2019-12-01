Llega al Centro Queretano de la Imagen la 3ra edición de la Cátedra Germán Patiño

Querétaro, Querétaro, 21 de noviembre del 2025.- En el Centro Queretano de la Imagen (CQI) de la Secretaría de Cultura del estado, se inauguró la tercera edición de la Cátedra Germán Patiño, en la que se reúnen los distintos agentes de la producción y el estudio de la imagen fotográfica para contribuir a la reflexión de la historia, alcances, límites y retos actuales de la disciplina.

La titular del CQI, Analí Núñez, señaló que el programa de este año incluye la presentación de 22 ponencias, una exposición y un taller, además de que se generó un producto editorial con las ponencias de la primera edición y se encuentra en cierre la publicación digital de edición 2024.

Destacó que la Cátedra Germán Patiño contará con invitados de relevancia nacional e internacional durante los tres días de trabajos.

El programa puede consultarse en la página y redes sociales de la Secretaría de Cultura del estado.

