Llega a Querétaro el Festival Geocultural Müi Geo 2026

Querétaro, Querétaro, 15 de abril del 2026.- La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, anunció el Festival Geocultural Müi Geo 2026 que, de manera conjunta con el Instituto de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Juriquilla, se llevará a cabo del 18 al 25 de abril, como un esfuerzo colaborativo que acerca el conocimiento científico a la vida cotidiana de manera accesible, participativa y cercana.

En rueda de prensa, apuntó que la iniciativa hace patente que la cultura también se impulsa desde el conocimiento, desde la ciencia y desde la relación del ser humano con el entorno, en la forma en que se cuiden los recursos y se construya comunidad.

“Hablar de medio ambiente, de agua y de territorio es también hablar de identidad, de futuro y de responsabilidad compartida; en ese sentido, este tipo de eventos fortalecen la cultura de paz, porque generan espacios de encuentro, de diálogo, de colaboración y de aprendizaje colectivo”, dijo.

López Birlain destacó que, como parte del programa, el próximo 18 de abril se llevará a cabo la Expedición Müi Geo, que invita a recorrer y entender el paisaje queretano, reflexionando sobre el tema fundamental del agua y su relación con el territorio, en tanto, el día 22, las y los asistentes vivirán la experiencia “Edad de Hielo”, en el Instituto de Geociencias, así como encuentros cercanos con especialistas que hacen el conocimiento accesible.

Resaltó también el evento Müi Astronómico, que se desarrollará el día 23 y que abre la puerta al universo, con actividades que combinan ciencia, asombro y aprendizaje; además, en el cierre del festival, el día 25 en Plaza Constitución, habrá talleres, música, baile, juegos y actividades para toda la familia.

“Sigamos construyendo comunidad desde el conocimiento, desde el respeto a nuestro entorno y desde la convicción de que, cuando trabajamos en equipo, podemos generar un mejor futuro para Querétaro”, exhortó la titular de la Secult.

En su momento, el director del Instituto de Geociencias de la UNAM, Juan Pablo Bernal, reconoció la disposición de la Secretaría de Cultura del estado para impulsar la ciencia y la cultura de manera conjunta; señaló que todas las actividades serán gratuitas y que se espera superar la asistencia de alrededor de dos mil personas registrada el año pasado.

Explicó que, bajo el lema “El corazón de la Tierra”, el festival tiene el propósito de divulgar temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, el abastecimiento de agua y los fenómenos geológicos, a través de dinámicas lúdicas.

A la rueda de prensa asistieron también el investigador del Instituto de Geociencias y autor de la Ruta del Geólogo Queretano, Pierre Lacan, y el representante de las y los restauranteros del Centro Histórico de Querétaro, Alejandro Paredes. Los pormenores del programa pueden consultarse en las redes sociales de la Secult y del Instituto de Geociencias de la UNAM.