Lista la cartelera para las Fiestas Patrias Querétaro 2025

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de septiembre de 2025.- Este 15 de septiembre Querétaro se prepara para vivir las Fiestas patrias Querétaro 2025 en familia, con una cartelera de actividades para todo público por parte de Oficialía Mayor, Secretaría de Turismo y Secretaría de Cultura, con la finalidad de mantener un ambiente festivo y celebrar el 215 aniversario de la independencia de México.

Los espectáculos darán inicio en diferentes horarios y en diferentes puntos del Centro Histórico de la capital. A partir de las 19:00 horas comenzará la actividad en Plaza de Armas con la presentación del dueto Río Roma, informó la Oficial Mayor, Linda Luna Rangel, quien invitó a las y los queretanos a disfrutar de esta fiesta mexicana.

“El 15 de septiembre es un momento para que las familias y amigos se reúnan, compartan y celebren juntos. Estos eventos que hemos programado en el Gobierno encabezado por nuestro gobernador Mauricio Kuri, fortalecen nuestros lazos. Demostremos cómo vivimos nuestras tradiciones como una sociedad unida”, destacó.

Cabe señalar que el grito de Independencia por parte del Gobernador, será alrededor de las 23:10 horas en Plaza de Armas, desde donde se presentará un espectáculo de luces y pirotecnia de baja potencia, con la finalidad de ser empáticos con la fauna y medio ambiente, asimismo, se llevará a cabo la presentación de un video mapping histórico en la fachada de la casa de La Corregidora.

Posterior a esta ceremonia solemne, comenzará el concierto gratuito de la artista Yuri con el Mariachi Juvenil Chona, en la esquina de 16 septiembre y Corregidora, en donde se espera una concentración de entre ocho y 10 mil personas. Mientras que en Plaza de Armas se presentará también de manera gratuita, la Orquesta de Música del Estado de Querétaro y el cantante Gerardo Urquiza, con una asistencia de un promedio de cinco mil personas.

La Secretaría de Turismo del Estado informó que se esperan entre 60 y 70 mil turistas, con una ocupación hotelera promedio de entre el 55 y 60%, y que para las noches del 15 y 16 de septiembre se estima superar el 70% de ocupación. La derrama económica calculada asciende entre los 170 y 180 millones de pesos.

“Querétaro es un destino que vive con orgullo sus tradiciones, y las Fiestas Patrias son una oportunidad para compartir nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestras celebraciones con visitantes de todo México”, señaló.

El programa turístico contempla actividades en el Centro Histórico de la capital, municipios y recintos culturales, entre las que destacan: Honores a la Bandera teatralizados en Plaza de Armas, del 13 al 28 de septiembre; la Tradicional Cabalgata de Los Conspiradores, el 12 de septiembre, con más de 200 jinetes.

Además, se llevarán a cabo Noches Mexicanas en distintos hoteles y restaurantes de Querétaro, así como celebraciones especiales en municipios como Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y San Juan del Río, junto con experiencias temáticas como la Vendimia en Viñedos Azteca o el Grito del Vino en Puerta del Lobo.

Querétaro, cuna de la conspiración independentista, conmemora su papel histórico a través de ceremonias, conciertos, teatro y conferencias. La secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, destacó que Querétaro no sólo es testigo, sino protagonista del inicio de la Independencia; somos la cuna donde comenzó a gestarse el sueño de un México libre”, por lo que cada actividad busca honrar ese legado.

Entre los eventos más representativos se encuentra el tradicional Concierto Mexicano de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ), el 11 de septiembre a las 20:00 horas en el Teatro Metropolitano, bajo la dirección de Mark Kadin y con la participación de Anna Komusinski de Alba como solista.

De la misma forma el público podrá disfrutar de una experiencia cultural y sensorial única con la Cena Los Conspiradores, una velada de cuatro tiempos con chile en nogada como plato principal, en el histórico Hotel Plaza de Armas, punto clave de las tertulias literarias q.ue gestaron el movimiento independentista. El evento inicia a las 19:00 horas y tiene cupo limitado, con código de vestimenta de época.

Para reservar, comunicarse al 442 270 3691. También destacan la Cabalgata de la Conspiración (12 de septiembre), la ceremonia en honor a Josefa Ortiz de Domínguez (14 de septiembre), y la puesta en escena de la obra “Los Insurgentes” (19, 20, 26 y 27 de septiembre), reafirmando la riqueza histórica y cultural de Querétaro en este Mes Patrio.