La música y el baile de huapango huasteco visten a San Joaquín de identidad y color

San Joaquín, Querétaro, 18 de septiembre del 2025.- El municipio de San Joaquín se llenará de música, talento, color y emoción los días 3, 4 y 5 de octubre, con el Cuarto Encuentro Nacional de Música Huasteca y el Tercer Concurso Nacional de Grupos Coreográficos de Huapango Huasteco, anunció la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain.

“La música y la danza huasteca son herencia de generaciones que, a través del arte, han construido comunidad. En cada zapateado, en cada verso y en cada melodía, se transmiten historias, emociones y formas de entender la vida. Por ello, desde los municipios y con el compromiso de sus autoridades y comunidades, estamos trabajando para que estas expresiones sigan vivas, se fortalezcan y se compartan con orgullo”, expresó.

En rueda de prensa, señaló que los eventos que se desarrollarán en el pueblo mágico de San Joaquín son mucho más que una muestra de talento y tradición, pues representan una expresión viva de lo que da identidad, cohesión y sentido colectivo a la gente del municipio, de la Sierra Gorda y de todo el estado.

Dijo que preservar las tradiciones es también construir una cultura de paz y coadyuva a sembrar en las nuevas generaciones el respeto por la diversidad, el amor por lo propio y el reconocimiento de lo que une a la comunidad como pueblo.

La titular de la SECULT apuntó que desde esa dependencia se reconoce e impulsa este tipo de festivales que no sólo preservan la memoria colectiva, sino también activan las economías creativas, impulsan el turismo cultural, generan empleo temporal y fortalecen el tejido social.

A su vez, el presidente municipal de San Joaquín, Carlos Manuel Ledesma Robles, destacó que se espera la participación de alrededor de 30 conjuntos en el Concurso Nacional de Grupos Coreográficos de Huapango Huasteco y hasta 60 tríos en el Encuentro Nacional de Música Huasteca.

Adelantó que los premios para los grupos ganadores de la competencia de coreografías serán de 40 mil, 25 mil, 15 mil, ocho mil y cinco mil pesos, para los primeros cinco lugares, y comentó que se espera una derrama económica de dos millones de pesos.

Del municipio de San Joaquín asistieron a la rueda de prensa el regidor y coordinador de los eventos, Miguel Martínez Solano; el cronista municipal, Felipe Camacho, y el director de Turismo, Israel Arteaga.