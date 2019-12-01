Invita SeCultura al recital ‘Huapangópera’ del tenor Carlos D' Michelle

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 10:40:02

Morelia, Michoacán; 09 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) invita al recital "Huapangópera", una propuesta musical que fusiona distintos géneros e interpretaciones a cargo del tenor michoacano Carlos D' Michelle.

El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, realiza esta actividad que se desarrollará el próximo 12 de noviembre a las 18:00 horas, en el Auditorio del Museo Regional Michoacano (Allende #305, centro histórico).

Su objetivo es continuar acercando expresiones artísticas de calidad a las y los morelianos.

“En Morelia sabemos que la cultura debe estar al alcance de todas y todos. Cada concierto, recital y presentación artística representa una oportunidad para encontrarnos, fortalecer nuestra identidad y disfrutar del talento de nuestras y nuestros artistas”, afirmó la secretaria de Cultura municipal, Fátima Chávez Alcaraz.

Originario de Queréndaro, Michoacán, Carlos D' Michelle es un reconocido tenor lírico ligero y compositor que comenzó a escribir canciones desde los cinco años de edad.

A lo largo de su trayectoria ha participado en importantes producciones musicales y programas de televisión, además de presentarse en emblemáticos foros como La Cueva de Amparo Montes y La Casa de la Nostalgia, consolidando una propuesta artística que combina la música romántica contemporánea, el bolero y la música tradicional mexicana.

Las y los asistentes a este concierto gratuito podrán disfrutar de un variado repertorio que incluye piezas como "La Vie en Rose", "Sin un amor", "You Raise Me Up", "El Triste", "La Bamba", "Cielo Rojo", "Alma Llanera", "Imagine", "Can't Help Falling in Love", "My Way", "Nella Fantasia" y "Cantares", entre otras.

Con este recital, SeCultura Morelia continúa fortaleciendo una cartelera cultural diversa, gratuita y accesible para todos los públicos, consolidando la posición de la capital michoacana como Ciudad Creativa de la Música.