Invita SeCultura a exposición interdisciplinaria ‘El Espejo’ de Verónica Buccio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 14:05:42

Morelia, Michoacán; 09 de octubre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) invita a la inauguración de la exposición interdisciplinaria de artes visuales y literatura “El Espejo. Poética visual de Verónica Buccio. Poesía, imagen e introspección”.

La cita es este martes 13 de octubre a las 17:00 horas en el Museo Regional Michoacano “Nicolás León Calderón”.

Esta actividad es parte de la agenda cultural del gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; a través de la cual se fortalece la oferta artística de la ciudad y se abona a la generación de espacios de encuentro.

La exposición está integrada por 11 obras realizadas en diversas técnicas, además de una selección de objetos que forman parte del entorno creativo de la artista, como cuadernos, tinta, un reloj de arena, mapas, un escritorio y otros elementos que permiten al visitante adentrarse en el espacio de intimidad desde el que surge su obra.

Más que una muestra plástica, la exposición propone un recorrido por el proceso creativo de Verónica Buccio, donde la palabra, la imagen y los objetos dialogan para construir una experiencia de reflexión sobre la memoria, el tiempo y la creación artística.

La invitación está abierta para que morelianas, morelianos y visitantes disfruten de esta exposición, la cual permanecerá hasta el 13 de diciembre en el Museo Regional Michoacano, ubicado en el número 305 de la calle Allende, esquina con Abasolo, en el Centro Histórico.