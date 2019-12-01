Invita Cultura Querétaro a mujeres a participar en la exposición de arte y cultura Qreadoras 2026

Querétaro, Querétaro, 3 de marzo del 2026.- Con el lema Mujeres que Transforman, la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro, en conjunto con la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro invitan a mujeres artistas y colectivos a participar en la convocatoria de la exposición de arte y cultura Qreadoras 2026.

Esta convocatoria, en la que también participan los colectivos: “Laken”, “Miktlán Colectivo”, “Zepnuyos”, “La Cata Literaria”, “Aun hay esperanza” y “Kreiv Studio”, busca que las participantes, tanto en lo individual como en lo colectivo, con un máximo de 5 integrantes, intervengan las 92 mamparas que forman parte de la galería Perímetro Alameda, a fin de que con su obra nombren, representen e interpreten a mujeres que han incidido de manera significativa en nuestra sociedad y convertirlas en enormes lienzos de 1.80x2.30 metros, tanto verticales como horizontales.

La convocatoria estará abierta a partir del día de publicación y hasta el día 13 de marzo a las 23 horas, por lo que no se tomarán en cuenta propuestas enviadas después de esta fecha y para participar es importante llenar el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-eCUXQnQChc0sTvGX1WNSKTHBzyNaCc-4wWsvzIGdVmn2hw/viewform?usp=sharing&ouid=115016805659541439764

La documentación requerida será: carta de cesión de derechos, la cual debe firmarse al recibir su material para la intervención; copia de INE; comprobante de domicilio del Estado de Querétaro; enviar boceto e información sobre las piezas acompañado de su semblanza o presentación de su propuesta de intervención.

Las propuestas deberán enmarcarse en el objetivo de la convocatoria, se deberá privilegiar el respeto a los derechos humanos, la dignidad de las personas y la convivencia comunitaria; esta convocatoria no aceptará propuestas que: promuevan discursos de odio, violencia o discriminación por razones de género, origen étnico, orientación sexual, religión, discapacidad, condición social u otra categoría protegida por la ley, contengan acusaciones directas contra personas físicas identificables sin resolución judicial firme, no podrán incitar a la violencia, vandalismo o afectaciones al orden público, asimismo, no deben incluir propaganda político-partidista o promoción personalizada de servidores públicos.

Este evento es en el marco del Día Internacional de la Mujer y las participantes serán responsables del contenido de su intervención artística, deberán deslindar al Municipio de Querétaro y a las instancias convocantes de cualquier responsabilidad derivada del contenido de la obra. Una vez aplicado el proceso de la convocatoria, las participantes podrán intervenir su mampara ya sea en forma individual o colectiva.

Por cada mampara, se proporcionarán cinco colores de pintura a las participantes durante los días de intervención que serán los días: 19, 20 y 21 de marzo del 2026.

Las piezas conformarán la exposición de la Galería Perímetro Alameda durante los meses de marzo y abril del 2026, con ello se promoverá el uso del espacio público como un lugar de expresión, memoria y comunidad, a través del arte, la música, el performance y las prácticas culturales urbanas, con la intención de conmemorar, reconocer y visibilizar a las mujeres que lucharon y luchan por la igualdad, el acceso a la justicia y una vida libre de violencias al fortalecer su participación en la vida cultural del municipio de Querétaro y del estado.