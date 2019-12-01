Inaugura Sonia Rocha el mural Las flores también nacen de las grietas en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 29 de octubre de 2025.- La secretaria de las Mujeres del Estado de Querétaro, Sonia Rocha Acosta, inauguró el mural “Las flores también nacen de las grietas” y la exposición fotográfica “Las muchas que somos, de la tradición a la resistencia” en las instalaciones de la dependencia, obras que conjugan arte, igualdad y reflexión sobre el papel de las mujeres en la sociedad contemporánea.

Durante el acto inaugural, Sonia Rocha Acosta subrayó que iniciativas como esta permiten fortalecer una cultura de paz y prevenir la violencia a través del arte, que tiene el poder de tocar donde las palabras a veces no llegan, de hacernos ver, sentir y reflexionar.

“Desde la Secretaría de las Mujeres creemos firmemente que la prevención también se escribe con arte, se pinta con empatía y se retrata con compromiso”, afirmó.

El mural, elaborado por el artista queretano Yosef Ángeles García, integrante de la comunidad RAQ, representa la historia de una mujer llamada Yolanda, símbolo de renacimiento, fortaleza y transformación. La obra fue posible gracias al apoyo del Centro de Integración y Vinculación para el Arte (CIVARTE) de la Secretaría de Cultura del Estado.

Durante el evento, la secretaria de Cultura del Estado, Ana Paola López Birlain, subrayó que la cultura es motor de desarrollo y de promoción de la paz, al reconocer que el arte tiene la capacidad de abrir conciencia y transformar positivamente a la sociedad.

Asimismo, el director de la Escuela Activa de Fotografía, Luis Beltrán Miranda, explicó que la exposición fotográfica “Las muchas que somos” surge en el marco del 26 aniversario de la institución y busca visibilizar la riqueza y diversidad de las experiencias de las mujeres hoy en día, a través de la mirada de sus egresadas y egresados.

La muestra, curada por Argelia Carrera, reúne retratos de mujeres diversas —bomberas, activistas, artistas, madres, mujeres indígenas, trans, lesbianas y adultas mayores— que reflejan la pluralidad y la fuerza colectiva de las mujeres de hoy.