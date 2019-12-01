Inaugura López Birlain el Biomuseo Xolotcalli dedicado al ajolote en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 10 de noviembre del 2025.- La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, inauguró el Biomuseo Xolotlcalli, nuevo espacio ubicado en la calle de Pino Suárez, número 46, en el Centro Histórico de la capital de la entidad que hace de Querétaro un referente al articular ciencia abierta, educación significativa y economía cultural en torno al agua y al ajolote.

“Necesitamos que la cultura de las y los queretanos sea de total respeto, de total cuidado y armonía con nuestro entorno; requerimos muchos corazones, mucho amor y más personas que se dediquen a la investigación; que su vocación y su profesión sea la de generar espacios e información para transmitir esos saberes a más generaciones”, señaló.

López Birlain destacó la necesidad de construir alianzas entre gobierno y sociedad para redoblar y hacer más eficientes los esfuerzos para conservar el patrimonio material e inmaterial del estado, porque, dijo, sin naturaleza, sin el agua y sin un medio ambiente sano, no puede haber vida.

El biomuseo ofrece al público exposiciones, un acervo audiovisual y experiencias sensoriales mediante módulos y explicaciones rotativas por temporada; cuenta además con tienda y cafetería; se creó con el objetivo de proteger al ajolote y fortalecer la identidad ligada al agua, al tiempo de activar la economía creativa con un biomuseo vivo, para conectar el arte, la educación ambiental y el turismo responsable.

Dentro del recinto se impartirán charlas con guías y materiales abiertos, además de que se ofrecerán talleres mensuales con temas como el cuidado del ajolote, la calidad del agua y ciencia para familias; se fomentará también la vinculación entre universidades, medios públicos, diseñadores y empresas con compromiso cultural y ambiental.