Impulsan Querétaro y Reino Unido alianza para fortalecer la economía creativa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 16:04:39

Querétaro, Querétaro, 5 de septiembre del 2025.- En el marco del décimo aniversario del Hay Festival Querétaro, la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, y el director general del British Council en México, Darren Coyle, firmaron una carta de intención para promover el intercambio artístico y creativo entre Querétaro y el Reino Unido.

Esta alianza busca compartir lo mejor de la creatividad, las artes y la innovación británica con el ecosistema cultural queretano.

Dicho acuerdo contempla el desarrollo conjunto de políticas públicas que impulsen la economía creativa, fortalezcan el talento local y fomenten la construcción de una cultura de paz.

Con ello, se busca posicionar a la cultura como motor de cambio social, crecimiento económico y cooperación internacional, apostando por un modelo cultural inclusivo, sostenible y conectado con el mundo.