Impulsa SECULT la economía creativa a través de la Feria Gráfica Queretana

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre del 2025.- Como parte del programa Arte para llevar, que tiene como objetivo apoyar a las y los artistas en la venta de su obra de manera directa al público, a precios accesibles, sin cuotas, sin intermediarios y de acceso libre para las visitantes, los días 4 y 5 de octubre se llevará a cabo la Feria Gráfica Queretana, en el Centro de las Artes de Querétaro (CEART), con la participación de 40 grabadores y grabadoras de las técnicas de xilografía, linograbado, aguafuerte y serigrafía.

En conferencia de prensa, el director de Educación Artística y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura del estado (SECULT), Arturo Mora Campos, mencionó que además de que las y los asistentes tendrán la posibilidad de conocer a quienes crean y dan forma a las obras en exhibición y venta, también podrán apreciar el proceso que implica la elaboración de una pieza.

A su vez, la encargada del CEART, Mónica Arandia Mondragón, dio a conocer que como parte de la feria se ofrecerá un programa cultural que incluye actividades como Cinedanza, proyección de corto y conversatorio: SOMNIA sobre Circo, Concierto de Gaitas, muestra sincronizada de chile, mole y pozole, también de Circo, clase taller y concurso de k-pop en colaboración con el Centro Cultural Coreano en México, además de conciertos de música clásica, recitales de piano y cuatro exposiciones.

Informó que el programa Arte para llevar se integra por cinco actividades: la Feria de Arte de Querétaro (ArtQro), que se llevó a cabo en junio pasado; Encuentro Cerámico, a realizarse en noviembre próximo; Pop-Up venta de arte, a celebrarse en el mes de diciembre, Foto venta, que tendrá lugar en marzo de 2026, y la Feria Gráfica Queretana en la que esperan alrededor de tres mil asistentes durante el próximo fin de semana.

Arandia Mondragón comentó que Arte para llevar es una plataforma que se propone como un espacio de encuentro entre el poder transformador del arte y la sustentabilidad económica que de ella deriva, para tender puentes que se construyan entre el los productores de arte y los consumidores.

El encargado del Centro de Arte Emergente de la SECULT, Santiago Diez, adelantó que durante la feria de los días 4 y 5 habrá obras desde 100 pesos, por lo que las y los asistentes estarán en posibilidad de llevar a sus casas alguna obra original, lo que además abonará en la tarea de educar en el consumo artístico-cultural, que es muy importante para mantener fluyendo la economía creativa, como parte vital para el desarrollo de las comunidades artísticas.

Por último, Karina Ferrer y Víctor López, como representantes de las y los artistas que participarán en la feria, señalaron que el acceso directo del público permitirá la interacción directa con las y los autores, lo que enriquece la experiencia de compra.

La Feria Gráfica Queretana estará abierta de 11:00 a 20:00 horas los días sábado y domingo próximos, con entrada libre: el CEART se ubica en el número 89 de la calle José María Arteaga, en el Centro Histórico de la capital queretana.