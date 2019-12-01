Impulsa Quiroga la capacitación en Cultura Turística y Atención al Cliente

Quiroga, Michoacán, a 17 de septiembre 2025.- Con el objetivo de fortalecer la atención al visitante y consolidar una cultura turística de calidad en el municipio, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, encabezó la convocatoria para la capacitación en Cultura Turística y Atención al Cliente, dirigida a prestadores de servicios, ciudadanía y actores vinculados con el sector turístico local.

La jornada de formación se llevará a cabo el jueves 18 de septiembre, a las 11:00 a.m., en la Sala de Expresidentes, y estará impartida por capacitadores de la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán, quienes compartirán estrategias, conocimientos y herramientas prácticas para mejorar la experiencia de los visitantes y fortalecer la vocación turística del municipio.

En ese sentido, la alcaldesa señaló que este tipo de acciones reafirman el compromiso de su administración con el desarrollo económico y social de Quiroga.

“La atención de calidad es la mejor carta de presentación para nuestro pueblo. Apostar por la capacitación es apostar por un Quiroga competitivo, hospitalario y orgulloso de su identidad cultural”, enfatizó.

Al tiempo que destacó que dicha capacitación es parte de una agenda de trabajo que busca proyectar a Quiroga como un destino turístico de excelencia, donde la hospitalidad y el servicio al cliente se conviertan en un sello distintivo de la comunidad.