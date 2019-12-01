Homenajean a Gabriel Hörner por 25 años al frente del Museo de Querétaro

Homenajean a Gabriel Hörner por 25 años al frente del Museo de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 14:06:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 22 de septiembre del 2025.- La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, reconoció el trabajo realizado durante 25 años por Gabriel Hörner García al frente del Museo de la Ciudad, en el marco de la “Hagiografia de un santo irreverente: homenaje-performance”, que la comunidad artística queretana organizó en su honor en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, en la Ciudad de México.

Durante el performance en el que durante 70 minutos, bajo la dirección de Mariana Hartasánchez, hubo música, danza, pintura, dramaturgia y lectura de mensajes dirigidos al destacado gestor cultural, se puso de manifiesto que Hörner ha logrado reunir cotidianamente expresiones artísticas inusitadas, variadas, imprevisibles y transgresoras que le dan sabor al arte en la capital queretana.

"Sin duda, la labor de Gabriel ha sido fundamental para construir un espacio donde el arte, el pensamiento crítico y la comunidad pueden encontrarse en libertad y pluralidad", señaló la titular de la SECULT.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
25 personas son vinculadas por delitos cometidos en contra de menores de edad en Jalisco; indican que la mayoría de los señalados son familiares o personas cercanas a las víctimas
Feroz enfrentamiento en Zirahuén, Michoacán: civiles armados se baten contra fuerzas de seguridad
Muere alumno del CCH Sur tras ataque con navaja dentro del plantel
Agrede a balazos a su mujer y luego se quita la vida
Más información de la categoria
Feroz enfrentamiento en Zirahuén, Michoacán: civiles armados se baten contra fuerzas de seguridad
Caen 4 policías por desaparición forzada de 5 personas en Guanajuato; habrían entregado a víctimas a grupo criminal
Buscan a 4 hermanos desaparecidos en Acapulco; habrían escapado de su casa
Sobrevive el Padre Pistolas a choque múltiple y volcadura en la carretera Morelia–Tarímbaro, Michoacán 
Comentarios