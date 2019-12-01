Homenajean a Gabriel Hörner por 25 años al frente del Museo de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 22 de septiembre del 2025.- La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, reconoció el trabajo realizado durante 25 años por Gabriel Hörner García al frente del Museo de la Ciudad, en el marco de la “Hagiografia de un santo irreverente: homenaje-performance”, que la comunidad artística queretana organizó en su honor en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, en la Ciudad de México.

Durante el performance en el que durante 70 minutos, bajo la dirección de Mariana Hartasánchez, hubo música, danza, pintura, dramaturgia y lectura de mensajes dirigidos al destacado gestor cultural, se puso de manifiesto que Hörner ha logrado reunir cotidianamente expresiones artísticas inusitadas, variadas, imprevisibles y transgresoras que le dan sabor al arte en la capital queretana.

"Sin duda, la labor de Gabriel ha sido fundamental para construir un espacio donde el arte, el pensamiento crítico y la comunidad pueden encontrarse en libertad y pluralidad", señaló la titular de la SECULT.