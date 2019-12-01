Guía esencial para disfrutar la Noche de Muertos en Pátzcuaro y Tzintzuntzan: Secum

Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a turistas nacionales e internacionales que visitarán Pátzcuaro y Tzintzuntzan a vivir la velación de ánimas con respeto, admiración y precaución. Se exhorta a honrar las comunidades que mantienen viva esta tradición ancestral.

Dado que las celebraciones suelen extenderse hasta altas horas de la noche, la Secum recomienda portar ropa cómoda y abrigada, así como calzado adecuado para las largas caminatas. También sugiere trasladarse a pie dentro de las zonas centrales y utilizar los estacionamientos públicos para mayor seguridad y fluidez vial.

Se exhorta además a las y los visitantes a llevar bolsos pequeños y seguros, mantener sus objetos personales siempre a la vista y evitar portar cosas de gran valor. En caso de visitar las islas del lago de Pátzcuaro, se recomienda llevar una chamarra adicional, agua y alimentos ligeros, ya que la afluencia de visitantes puede generar largas filas en los puntos de venta.

Quienes deseen prolongar su recorrido cultural pueden visitar el Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, ubicado en la calle Enseñanza S/N, en el Centro Histórico, recinto cultural de la Secum que ofrece exposiciones, arte popular y actividades dedicadas a la identidad michoacana.

Finalmente, la Secretaría de Cultura de Michoacán hace un llamado a vivir esta celebración con sensibilidad y respeto, recordando que la Noche de Muertos es un encuentro con nuestras raíces, donde cada flor, cada vela y cada canto honran la vida y la memoria de quienes ya partieron.