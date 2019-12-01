Guanajuato registra más de 17 mil asistencias en espectáculos durante la primera semana del Cervantino

Guanajuato, Gto., 11 de octubre de 2026.- A una semana del inicio del 54 Festival Internacional Cervantino (FIC), Guanajuato continúa mostrando la diversidad y vitalidad de su oferta cultural, con actividades escénicas, musicales y propuestas museísticas que convocan al público a encontrarse con el arte y el patrimonio. En este primer corte, los museos adscritos a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Gente y las exposiciones oficiales realizadas en colaboración con la dependencia registraron 15 mil 856 asistentes. De esta cifra, 3 mil 469 correspondieron a los museos adscritos a la Secretaría y 12 mil 387 a otros museos con exposiciones oficiales en colaboración con la institución.

Por su parte, el concentrado de aforo de las actividades artísticas de participación guanajuatense reporta mil 627 asistentes en eventos con registro disponible, entre los que destacan propuestas de danza contemporánea, teatro comunitario y música.

Estos resultados dan cuenta de una experiencia cervantina que trasciende los escenarios y se extiende a los museos y espacios culturales, donde habitantes y visitantes encuentran distintas maneras de acercarse a la creación artística, la historia y el patrimonio.

La secretaria de Cultura, Lizeth Galván Cortés, impulsa una participación estatal que reconoce el talento de los municipios, promueve el encuentro entre artistas y públicos y fortalece la presencia de Guanajuato como territorio de creación y diversidad cultural.

Un fin de semana para disfrutar el talento de GuanajuatoLa programación del sábado 10 y domingo 11 de octubre invita a continuar el recorrido por las propuestas que integran la participación guanajuatense en el Cervantino.

El sábado 10, a las 12:00 horas, Mushamukas Ensamble de Contrabajos y Escena RAUXA presentará El viajero de los cuatro rumbos en Casa FIC, ubicada en el Jardín San Pedro. La propuesta combina música original, narración, poesía y teatro en vivo para construir un recorrido por relatos fantásticos y mitos sobre la creación del mundo.

Por la noche, a las 20:00 horas, la Orquesta Sinfónica Juvenil Vientos Musicales y el Coro de Comonfort, con la participación de Denise Gutiérrez, ofrecerán Alma mía. Un homenaje a María Grever, en el Auditorio del Estado. El concierto recuerda el legado de la compositora leonesa mediante una propuesta que busca acercar su obra a nuevas generaciones. El acceso es gratuito, con registro previo.

A la misma hora, la Compañía Teatral de la Heroica Ciudad de Pedrones presentará La casa de los empeños en las Catacumbas del Mesón de San Antonio. Esta comedia dialoga con la obra de Sor Juana Inés de la Cruz y propone una reflexión sobre el destino, la identidad y la creación; la cartelera oficial reporta boletos agotados.

El domingo 11, a las 17:00 horas, el teatro comunitario llegará a la Plaza de San Roque con “Donde nacen los sueños, de Soy del Puño Colectivo” de Teatro Comunitario, como parte del Proyecto Ruelas. La obra, protagonizada por un universo de imaginación y esperanza, invita a reflexionar sobre los sueños de las infancias y la capacidad del arte para transformar la vida comunitaria. El acceso es gratuito.

A las 19:00 horas, la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas recibirá a la Banda de Música del Estado de Guanajuato y la Compañía de Ópera de Saltillo con Aliento colectivo: grandes coros de la ópera. El programa reúne fragmentos de obras de Verdi, Puccini, Mascagni, Bizet y Wagner, en un encuentro entre banda sinfónica y coro que acerca al público a algunos de los

momentos más emblemáticos del repertorio operístico.

La programación teatral del domingo también contempla PIANINA, de Moebius Teatro Clown, a las 17:00 horas en las Catacumbas del Mesón de San Antonio; la cartelera oficial indica que los boletos están agotados. Una invitación a vivir el Cervantino La participación de Guanajuato en el Festival Internacional Cervantino 54 reúne a artistas consolidados, nuevas generaciones, compañías independientes y colectivos comunitarios. Su presencia permite mostrar la riqueza cultural de los municipios y acercar propuestas de distintas disciplinas a públicos diversos.

La Secretaría de Cultura invita a las familias, jóvenes, habitantes y visitantes a disfrutar las actividades del fin de semana y a consultar la cartelera completa para descubrir otras propuestas nacionales e internacionales.

El Festival Internacional Cervantino se realiza del 3 al 18 de octubre. La programación, los horarios, las sedes y la información sobre boletos pueden consultarse en el sitio oficial:

https://festivalcervantino.gob.mx/agenda/. La programación está sujeta a cambios.