Firman convenio de colaboración titulares de SECULT y UTC
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 13:56:25
Querétaro, Querétaro, 3 de diciembre del 2025.- La titular de la Secretaria de Cultura del estado (SECULT), Ana Paola López Birlain, y el rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, firmaron un convenio de colaboración para promover la actividad cultural, artística y la cultura de la paz.

Lo anterior a través de la realización de proyectos y actividades conjuntas que contribuyan al desarrollo cultural y artístico de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. 

Entre otras acciones, la SECULT y la UTC fomentarán la participación de la comunidad universitaria en eventos, exposiciones, conciertos y otras actividades artísticas y culturales; desarrollarán proyectos de investigación y difusión de la cultura de la paz, y establecerán un programa de intercambio de experiencias.

 

