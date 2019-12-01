Este jueves inicia la fiesta del Jazz en Michoacán, con una propuesta que fusiona jazz, danza y artes plásticas

Morelia, Michoacán, 04 de noviembre de 2026 .- Con una propuesta artística que conjuga la música, la danza y las artes plásticas, dará inicio el Jazztival Michoacán 2026, en una ceremonia inaugural que tendrá como escenario el Teatro Ocampo de Morelia, a las 20:00 horas, bajo el auspicio de las secretarías de Cultura de Michoacán y de Morelia.

La apertura estará a cargo del reconocido guitarrista mexicano Roberto Sánchez Picasso, quien ofrecerá una experiencia musical en la que el jazz dialogará con otras expresiones artísticas, mediante la participación de la bailarina María Tonantzin, con una intervención dancística, y del artista plástico Cristhian Díaz, quien aportará una dimensión visual a esta presentación.

Esta colaboración interdisciplinaria busca propiciar un encuentro entre distintas manifestaciones creativas, donde la improvisación, el movimiento y la expresión plástica se integren en un mismo espacio escénico, ofreciendo al público una experiencia que trasciende el concierto tradicional.

Originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Roberto Sánchez Picasso es guitarrista de jazz, compositor, productor musical y educador. Su formación académica incluye la licenciatura en Música, con especialización en Guitarra Jazz & Pop y énfasis en Producción, por el Conservatorio de Utrecht, Países Bajos, donde se graduó con honores. Asimismo, cuenta con una maestría en Pedagogía de las Artes por la Universidad Veracruzana y es candidato a doctor en Educación, Artes y Humanidades por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Su trayectoria artística lo ha llevado a participar en conciertos, festivales, clases magistrales y conferencias en México, Costa Rica, Estados Unidos, Austria, Bélgica y Países Bajos. Cuenta con cinco producciones discográficas a su nombre y formó parte del sexteto de jazz Orbis Tertius, de la Universidad Veracruzana.

En el ámbito académico, ha desarrollado una importante labor docente en la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es también autor del libro Introducción a la improvisación en la guitarra jazz y contemporánea, publicación que refleja su interés por la investigación, la enseñanza y el desarrollo de este lenguaje musical.

La bailarina María Tonatzin es una de las principales pioneras y pilares de la danza contemporánea en Michoacán. Con una impecable trayectoria de más de 60 años, su labor ha sido fundamental para la descentralización, profesionalización y docencia de este arte en el estado.

Es egresada del reconocido Ballet Nacional de México, bajo la tutela directa de la gran Guillermina Bravo, considerada la madre de la danza moderna mexicana. Además, perfeccionó sus conocimientos en Nueva York directamente en la prestigiosa Graham School, por lo que se convirtió en una de las expertas y difusoras más destacadas de la técnica Graham en México, un método riguroso centrado en los principios de contracción y relajación a través de la respiración. Su magisterio se mantiene totalmente vigente.

El uruapense Cristhian Díaz, inicio su formación en el Taller Escuela de Artes Plásticas y Artesanías Manuel Pérez Coronado en su ciudad natal. Posteriormente ingresó a la Facultad Popular de Bellas Artes de la UMSNH, donde se especializó en escultura.

Desde 1999 ha participado en más de 40 exposiciones colectivas en diversas disciplinas artísticas como: escultura, pintura, dibujo, grabado, land art y arte participativo y colaborativo y en diversos foros artísticos locales, nacionales e internacionales.

En 2023 obtuvo premio de adquisición en pintura categoría mayores de 35 años en el Encuentro Estatal de pintura y Estampa “Efraín Vargas”.

Su práctica docente la ha desempeñado en entornos de educación formal y no formal con niñas, niños, jóvenes y adultos, en escuelas de nivel primaria, secundaria, preparatoria y universidad, fortaleciendo las capacidades creativas a través de procesos pedagógicos y artísticos.

Con la participación de estos extraordinarios artistas, el Jazztival Michoacán 2026 abre sus actividades celebrando la libertad creativa, el diálogo entre disciplinas y la riqueza de la música de jazz, al tiempo que refrenda la importancia de generar espacios para el encuentro entre artistas y públicos.

Las secretarías de Cultura del gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Morelia, así como el Jazztival Michoacán 2026 invitan a toda la población a disfrutar del concierto inaugural, este jueves 5 de noviembre, en el Teatro Ocampo, a las 20:00 horas, con entrada libre para el público