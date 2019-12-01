Entre la fe, la cultura y la tradición, celebran el Día de Muertos en la UAG

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 14:28:18

Guadalajara, Jalisco, 31 de octubre del 2025.- Por quinta ocasión, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) se llenó de cempasúchil, papel picado de colores, luz de veladoras, música, alegría, catrinas, catrines y más sorpresas más en edición 2025 del Parque Temático Miktlán, evento al que asistieron miles de visitantes.

En esta ocasión, el evento celebró la riqueza del Día de Muertos con el lema “Entre la fe, la cultura y la tradición”.

Este año, Miktlán ofreció un programa especial que rindió homenaje a la identidad mexicana a través de la fusión de raíces prehispánicas, herencia española y expresiones contemporáneas.

El evento se caracterizó por ser un encuentro con tradiciones profundas, donde la espiritualidad, el arte y la memoria se dieron cita con actividades culturales y gastronómicas que pudieron encontrarse en toda Ciudad Universitaria.

Atracciones para todos

Este año, nuevamente se tuvo una gran participación de la comunidad universitaria en la organización del evento con cientos de artistas que participaron en la presentación de los espectáculos. Además, estudiantes de todos los niveles educativos también contribuyeron en la organización y montaje de las diferentes atracciones.

Los bailes, colores, luces llenas de misterios, calaveritas y más, pudieron apreciarse en los pasillos y jardines de la universidad.

Los visitantes encontraron exposiciones de increíbles calaveritas diseñadas por los estudiantes, también hubo dibujos, maquetas, altares de muerto y venta de artesanías, entre muchas otras atracciones.

Diversas actividades

Al recorrer este gran parque temático, los asistentes pudieron disfrutar “TlatkiuaK”, una pasarela y concurso de catrinas, que se realizó en la explanada de ingreso a la Biblioteca Central. Éste es una de las actividades más características de Miktlán de la UAG, donde, además, alumnos de la carrera de Negocios de la Moda demuestran su creatividad con los diseños de las catrinas.

Por otro lado, estaba “Ceiba, al árbol de las memorias”, ubicada entre los Edificios A, B y C, una atracción de listones multicolores colgados en un árbol en los que se podrían escribir mensajes a los difuntos.

También se presentó “Oaxaca y Yucatán: Espectáculo Musical Raíces del Sur”, en la explanada frente al Edificio C, a un costado del área de comida. Mientras que “España: Espectáculo Musical Raíces del Fuego”, se realizó frente a la Ermita de la Virgen de Guadalupe.

Luego se tuvo el encendido, concurso y muestra de altares de muertos “Tetokoyan”, en la Plaza de las Banderas. Asimismo, “Kokonechatli”, en el ingreso al Edificio G, que trató de presentaciones realizadas por alumnos educación básica y media superior de la UAG.

Además, se montó “Paraíso de los mortales”, un área de alimentos y bebidas, como pan de muerto, churros, antojitos mexicanos y bebidas tradicionales de nuestro país.

Recuerdan a personalidades de la UAG

En el marco de “Miktlán”, también se realizó la muestra del Altar Institucional, que cada año está dedicado a personajes que dejaron huella en la institución y que recientemente fallecieron.

El Altar Institucional 2025 se dedicó a:

Dr. Juan Toscano García de Quevedo.

Lic. Francisco Roberto Gaspar Camberos Othón.

Mtra. Celina Margarita Gallegos Sato.

Ing. Jesús Abel Verdugo Zazueta.

Lic. Guillermo Fernández Salazar.

Para recordar a estas célebres personalidades, se realizó una ceremonia a la que asistieron autoridades universitarias, familiares y amigos de los personajes.

Unos días antes, el 28 de octubre, se tuvo también el rezo del Santo Rosario intencionado a colaboradores difuntos en la Biblioteca Central de CU.

De esta manera, la UAG fomenta los valores, liderazgo, innovación y tradiciones mexicanas, como lo ha hecho a lo largo de sus 90 años de historia.