Encabeza Gobernador coronación de Fátima como Reina de las Fiestas de Navidad 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 09:00:12
Querétaro, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, en compañía de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, encabezó la ceremonia de coronación de S. G. M. Fátima como Reina de las Fiestas de Navidad 2025.

Festividad que, dijo, representa un recordatorio de lo valioso de las tradiciones de Querétaro, y de lo importante que es mantenerlas vivas.

Durante este acto, la directora general del Patronato de Fiestas del Estado de Querétaro, Gloria García Alcocer, destacó que Fátima refleja lo que hoy son las juventudes queretanas: inteligentes, propositivas, con visión de futuro y con compromiso en su entorno. 

A su vez, resaltó que la Reina es una embajadora de la juventud queretana, portadora de las tradiciones, pero también de la energía y la creatividad que caracterizan a las nuevas generaciones.

