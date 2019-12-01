En dos etapas, renovación del Colegio Jesuita en Pátzcuaro; costará 39 mdp, anuncia Secum

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 17:24:40
Pátzcuaro, Michoacán, a 17 de diciembre del 2025.- La secretaria de Cultura en Michoacán (Secum), Tamara Sosa Alanís, anunció la renovación del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita en el municipio de Patzcuaro; dicha obra se llevará a cabo en dos años, planeado a dos etapas con un costo cercano a los 39 millones de pesos, según el proyecto elaborado por la Secum en este año.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal declaró que el análisis realizado marca que estructuralmente es necesaria la intervención, principalmente en el tejado, donde los trabajos serán fuertes, pues hay una filtración de agua que causó daños.

Enfatizó que dicha obra se realizará a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el área de arquitectura especializada de Secum.

Tamara Sosa reconoció que en general la mayoría de recintos culturales requieren inyección de recursos pero se trabaja de acuerdo a las necesidades urgentes.

