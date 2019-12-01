Emite SECULT convocatorias para acercar la cultura a la población y apoyar a la comunidad artística queretana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 18:51:06
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 21 de agosto de 2025.- En el marco del Programa "Contigo, la Cultura al Siguiente Nivel", la Secretaría de Cultura del estado (SECULT) emitió las convocatorias “Contigo creamos: arte en los espacios públicos, Querétaro 2025” y "Contigo llegamos lejos: Cultura en Movimiento 2025", la primera con el objetivo de acercar las expresiones artísticas y culturales a la población y la segunda para facilitar la participación de talentos queretanos en eventos culturales de relevancia nacional e internacional.

La convocatoria “Contigo creamos: arte en los espacios públicos, Querétaro 2025”, trata de impulsar presentaciones y actividades gratuitas en plazas, parques y espacios públicos de los 18 municipios del estado, para promover el acceso de las y los queretanos a la cultura y las artes, además de generar oportunidades de desarrollo profesional y económico para la comunidad artística de la entidad.

De esa manera también, mediante esta iniciativa se contribuirá a la reactivación de espacios públicos como centros de convivencia comunitaria, se fortalecerá el tejido social a través de experiencias culturales compartidas y se diversificará la oferta cultural.

Pueden presentarse propuestas en las categorías de artes escénicas (música, danza, teatro y pastorelas, circo y artes de calle, e interdisciplina), y activación cultural (narraciones orales, intervenciones artísticas y presentaciones editoriales); para las propuestas seleccionadas se otorgarán apoyos de hasta 10 mil pesos por presentación o activación y hasta 40 mil pesos por proyecto.

El plazo para registro vence el 14 de septiembre y los participantes deben ser artistas o pertenecer a colectivos o agrupaciones con residencia en Querétaro; deben contar con disponibilidad para presentarse en diferentes municipios entre septiembre y diciembre, y se requiere estar dado de alta en el Registro Artístico Queretano (RAQ).

En cuanto a la convocatoria "Contigo llegamos lejos: Cultura en Movimiento 2025", la intención es facilitar la participación de talentos queretanos en eventos culturales de relevancia nacional e internacional, promoviendo la visibilidad y el intercambio artístico que fortalezca la presencia cultural del estado más allá de sus fronteras.

Se busca posibilitar el acceso de creadores queretanos a eventos especializados que enriquezcan su formación profesional y amplíen sus perspectivas artísticas en contextos diversos, así como incentivar la movilidad cultural mediante recursos económicos que habiliten la asistencia a encuentros, festivales y concursos de reconocido nivel artístico.

Con ello se democratizan las oportunidades de crecimiento profesional, eliminando las limitaciones económicas que impiden a los artistas acceder a experiencias formativas y de intercambio de alto valor, y se teje una red colaborativa que conecte a los creadores locales con pares nacionales e internacionales, generando sinergias que enriquezcan la práctica artística y abran puertas a proyectos conjuntos.

Los apoyos para eventos en territorio nacional consisten en hasta 25 mil pesos en la modalidad individual, y hasta 100 mil pesos para cubrir gastos de participación de colectivos, agrupaciones o equipos de trabajo.

En cuanto a eventos de carácter internacional, se otorgarán hasta 45 mil pesos en la modalidad individual y hasta 180 mil pesos para cubrir los gastos de participación de colectivos, agrupaciones o equipos de trabajo en los eventos fuera de México.

Otros requisitos para buscar los apoyos so los de ser artista, colectivo o agrupación con residencia en el estado, estar dado de alta en el Registro Artístico Queretano y presentar carta de aceptación, invitación oficial o constancia de registro en el evento cultural al que se desea asistir; la convocatoria cierra el 19 de septiembre.

Los detalles de las convocatorias pueden consultarse en la página de la SECULT y también está a disposición el correo electrónico culturaalsiguientenivel@queretaro.gob.mx y el número telefónico 442 251 9850, extensión 1033.

 

