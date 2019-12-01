El arte en madera y papel del artesano José Remedios en El Rosario

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 13:27:32

Morelia, Michoacán, a 1 de enero de 2026.-El artesano José Remedios Velázquez, originario del municipio de Ocampo, Michoacán, ha dedicado los últimos ocho años a la creación de alas que emulan las de la mariposa Monarca.

Desde su local ubicado en el santuario de El Rosario, narró que comercializa cada una de las piezas durante la temporada de visita del lepidóptero a los campos del oriente de la entidad, y durante el resto del año se dedica a fabricarlas.

Comentó que el proceso de elaboración de estas piezas, hechas de madera y papel, implica varias etapas: primero el corte y pegado, seguido del lijado. El artesano reporta que, una vez pintadas, logra completar aproximadamente diez pares de alas al día.

Según Velázquez, su trabajo se ha convertido en una atracción local, destacando la satisfacción de los niños al adquirir las piezas.

José Remedios invitó a la población a acudir al santuario, zona que, según dijo, la comunidad mantiene limpia y con las mejores condiciones para los turistas locales, nacionales y extranjeros.