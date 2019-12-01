Documental PRI: Crónica del Fin revive a Salinas, Peña y Elba Esther

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 19:13:45

México, a 18 de septiembre del 2025. - Ya asoma en streaming, específicamente en la plataforma Vix, una serie documental sobre el Partido Revolucionario Institucional, titulada “PRI: La crónica del fin”, la cual constará de cinco episodios, testimonios exclusivos y archivo inédito. También dio a conocer que la periodista mexicana Denise Maerker fue la escritora y directora de dicho material.

En su video promocional compartido en redes sociales, podemos observar una serie de personajes de alta importancia para el partido, así como expristas y políticos mexicanos. Tales como el expresidente de México, Enrique Peña Nieto; el expresidente Vicente Fox Quesada; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; Elba Esther Gordillo; Manlio Fabio Beltrones; Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros.

Dicho documental tendrá la participación estelar del actual presidente nacional del PRI: Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas. Al final del corto, se puede observar la leyenda: Escrito y dirigido por Denise Maerker y “próximamente”. Una historia de nuestro México reciente, setenta años donde un partido lideró al país azteca.

“Próximamente en Vix: “PRI: Crónica del fin”. Serie documental de 5 capítulos, medio siglo de la historia política del PRI (y de México) narrados con archivo inédito y testimonios exclusivos”, escribió la conductora al compartir el tráiler en su cuenta de X.

Aún no se cuenta con fecha de estreno; sin embargo, Vix aseguró que saldrá muy pronto en su plataforma.