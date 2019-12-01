DIF Morelia invita a familias a seguir disfrutando del Palacio Mágico durante enero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 18:56:07

Morelia, Michoacán; 31 de diciembre de 2025.- El DIF Morelia, que preside Paola Delgadillo Hernández, invita a la ciudadanía del viernes 2 al martes 6 de enero a seguir disfrutando del Palacio Mágico, una intervención navideña en Palacio Municipal que ha despertado el interés de familias morelianas y turistas, al convertir este espacio histórico en un entorno cercano y pensado para el disfrute colectivo.

Durante el mes de diciembre, el Palacio Municipal ha sorprendido a quienes lo recorren gracias a su ambientación, iluminación y disposición de espacios que invitan a caminar, observar y disfrutar del entorno, en pleno corazón del Centro Histórico, lo que ha motivado a mantener abierta esta experiencia durante los primeros días de enero.

El Palacio Mágico se ha consolidado como un punto atractivo para fotografías, donde familias, parejas y visitantes nacionales e internacionales capturan recuerdos en un escenario que combina tradición, patrimonio y espíritu navideño, reforzando la vocación del Centro Histórico como un espacio vivo y accesible.

Esta experiencia ha permitido que personas de distintas edades se reencuentren con el Palacio Municipal desde una mirada distinta, favoreciendo la convivencia y el uso positivo del espacio público.

El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa la activación de espacios emblemáticos como parte de una estrategia para fortalecer el tejido social, promover el turismo urbano y consolidar al Centro Histórico como un lugar de encuentro para locales y visitantes.

“Abrir y resignificar estos espacios durante fechas significativas permite generar experiencias positivas, fortalecer la identidad y ofrecer alternativas de convivencia que contribuyen al bienestar emocional de las familias”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

El Palacio Mágico permanece abierto al público todos los días, de 11:00 a 19:00 horas, como una opción para cerrar el año recorriendo, fotografiando y disfrutando uno de los espacios más representativos de la ciudad.

Con acciones como esta, el Gobierno de Morelia y el DIF Morelia refrendan su compromiso con la recuperación del espacio público, la convivencia familiar y la construcción de una ciudad que se disfruta, se comparte y brilla más cuando se vive en comunidad.