Delegación michoacana inicia intercambio cultural y empresarial en Medellín
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 12:01:59
Medellín, Colombia, a 21 de noviembre de 2025.- La delegación michoacana de Mexicanizando Horizontes, integrada por los ganadores del Premio Tzintzun y empresarios de Conexión Empresarial, inició sus actividades de intercambio en Colombia como parte de la experiencia formativa que impulsa este reconocimiento.

La comitiva fue recibida por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño en una muestra comercial de diseñadores, donde los representantes michoacanos tuvieron la oportunidad de exponer productos mexicanos en diversos rubros, como bebidas tradicionales, gastronomía y diseño de modas.

Posteriormente, la delegación participó en un encuentro en el municipio de El Retiro, en las afueras de Medellín, donde fueron recibidos por las autoridades locales encabezadas por el alcalde Santiago Montoya.

Durante la visita se llevó a cabo una muestra gastronómica y un recorrido por los espacios más emblemáticos de este destino, reconocido por su historia, diseño, tradición y riqueza natural.

Con estas actividades, Mexicanizando Horizontes reafirma su propósito de tender puentes, compartir identidad y proyectar el talento michoacano más allá de las fronteras, a través del trabajo colaborativo y la conexión entre pueblos que creen en el poder del arte, la cultura y los negocios con sentido.

