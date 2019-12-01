Danza, historia y manualidades marcan la agenda de actividades de noviembre en Casa de la Cultura Oaxaqueña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 19:38:35
Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de noviembre de 2025.- La Casa de la Cultura Oaxaqueña (CCO) invita a la población y niñez en general, a participar en sus actividades gratuitas programadas del 25 al 28 de noviembre, entre ellas: danza con sentido social, danzón, conferencias de relevancia histórica y manualidades con temática decembrina.

El 25 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, se presentará la puesta en escena “Lamentos negros, el color de una voz” en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a cargo del Taller de Danza Mexicana y Desarrollo de Habilidades Escénicas Infantil y de Adultos, bajo la dirección de Salvador Reyes Medina.

En colaboración con la tienda Aripo, el 26 de noviembre a las 17:00 horas, en las instalaciones ubicadas en García Vigil 809 de la capital oaxaqueña, habrá Tarde de Danzón, amenizada por la Banda Filarmónica Infantil y Juvenil de la Casa de la Cultura.

Las niñas, niños y adolescentes a partir de los 12 años podrán participar en el “Atelier navideño: elaboración de piñatas de tambor” dentro de las instalaciones de CCO, el 28 de noviembre, a las 17:00 horas. Para esta actividad es necesario inscribirse al correo fomentoartcco@gmail.com o acudir al Departamento de Fomento Artístico en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Ese mismo día, a las 18:00 horas, el Seminario de Cultura Mexicana presentará la conferencia “Danza de la Pluma: origen y tradición”, a cargo de Antelmo Zárate Ruiz, en la Sala Arcelia Yañiz.

Esta agenda fomenta espacios que fortalecen la diversidad cultural del estado, además, el desarrollo artístico de las personas asistentes.

