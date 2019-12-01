Cumple 22 años la obra Los Insurgentes, en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 2 de septiembre del 2025.- Los días 5, 6, 7, 19, 20, 26 y 27 de septiembre se llevarán a cabo las funciones de la vigésimo segunda edición de la puesta en escena de “Los Insurgentes. La obra teatral histórica de México”, anunció la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain.

En rueda de prensa, indicó que este año se repartirán 700 boletos de forma gratuita, 100 para cada una de las funciones que se presentarán en el Palacio de La Corregidora, epicentro histórico de la conspiración independentista, y testigo del acto heroico de Josefa Ortiz de Domínguez, quien dio aviso sobre el descubrimiento del movimiento insurgente.

“Se trata de la producción que ha marcado a generaciones por su capacidad de narrar con profundidad, emoción y orgullo, uno de los episodios más importantes de la historia de México: el inicio del movimiento de Independencia; Querétaro no sólo fue testigo, fue protagonista, y hoy, a través del arte escénico, vuelve a contar la historia de México desde su raíz, desde donde la libertad comenzó a construirse”, dijo.

Expuso que la obra es un homenaje a la historia y la identidad de los mexicanos y a quienes, como la Corregidora, defendieron con valor los ideales de libertad y Justicia. Asimismo, exhortó a hacer del arte un camino hacia la paz, del trabajo en equipo una forma de vida, y de Querétaro un ejemplo de cómo la cultura puede unir, fortalecer y proyectar a su gente hacia el futuro.

López Birlain mencionó que en el marco del XXII aniversario de Los Insurgentes en Querétaro, se llevará a cabo la Cena Los Conspiradores, una gran experiencia que tendrá en el icónico Hotel Plaza de Armas, y que tendrá como platillo protagonista al chile en nogada; el evento tendrá un costo de mil 500 pesos y la reservación puede hacerse en el número telefónico 442 270 3691.

En su momento, el director y productor ejecutivo de Los Insurgentes, Jorge Flores Muñoz, comentó que la obra es apta para personas desde los ocho años, quienes verán una gran representación de lo que ocurrió en México a principios del siglo XIX y que desembocó en la Independencia del país.

A su vez, el productor asociado de la obra, Juan Francisco Barrera Ríos, agradeció a las autoridades de la entidad por dar continuidad a la tradición de la obra Teatral Los Insurgentes, obra que representa la gran gesta en la historia del país y que inició en Querétaro.

En la sede del Centro de las Artes de Querétaro, ubicado en la calle de José María Arteaga, número 89, en el Centro Histórico se entregarán dos boletos por persona para asistir a la obra a partir del próximo fin de semana.