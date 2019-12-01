Corregidora celebra la cuarta edición del Día Nacional del Maíz

Corregidora, Querétaro, a 28 de septiembre del 2025. - La colonia Emiliano Zapata, en Corregidora, fue sede de la cuarta edición del Día Nacional del Maíz, festejo organizado por la sociedad civil de la calle Salvador Sánchez Bárcenas, encabezada por el ciudadano Mauricio Ramos, que reunió a los asistentes en un ambiente de tradición, cultura y gastronomía.

Schoenstatt Cabrera Ramírez, titular de la Secretaría de Cultura y Tradiciones, destacó que el Día Nacional del Maíz en Corregidora se consolidó como un espacio de encuentro que honra nuestras raíces como mexicanos, reconoce el valor cultural y gastronómico del maíz y refuerza la identidad comunitaria a través de expresiones artísticas y tradicionales.

“Esta es una fiesta de familia, de origen y de tradición. Por eso nuestro alcalde Chepe Guerrero creó la Secretaría de Cultura y Tradiciones, pues identificamos ese origen y destino; basta con ver a nuestra Pirámide para recordar de dónde venimos y la fuerza de la gente en Corregidora”.

El objetivo de este festival, dijo, es reivindicar los usos del maíz en la gastronomía mexicana y brindar un espacio cultural para la comunidad, con actividades que fortalecieron la identidad local y rindieron homenaje a uno de los pilares de la cultura nacional.

Refirió que los asistentes podrán disfrutar de un mercadillo artesanal, una amplia muestra gastronómica basada en el maíz, la elaboración de la tortilla ceremonial y la presentación de un mural de sellos. Además, se llevaron a cabo espectáculos de música y danza en vivo, así como un recorrido cultural en la calle Salvador Sánchez Bárcenas.

Entre los momentos más destacados estuvieron el “llamado de apertura de actividades” por el Día Nacional del Maíz en la Plaza de la Danza, dentro de la Zona Arqueológica El Cerrito; exhibición del Mapa Centli de maíz queretano y una trenza de maíz en homenaje a la mujer agricultora, obra de la artista Malena Díaz. También se presentó la mazorca gigante elaborada por el artista Moisés Ramírez, adornada con cerca de 600 mazorcas, y se ofreció una exhibición de libros con la participación de artistas de Corregidora.