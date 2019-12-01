Convocan al concurso de alfarería en San José de Gracia; habrá 80 mil pesos en premios

Morelia, Michoacán, 2 de julio de 2026.- La Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y el Ayuntamiento de Tangancícuaro, invita a las y los artesanos de San José de Gracia a participar en la 33 edición del Concurso Local Artesanal de Alfarería 2026, que se desarrollará en el marco de la V Feria de la Piña, del 10 al 12 de julio, en la escuela de la localidad.

El director general de la Casart, Cástor Estrada Robles, informó que se entregará una bolsa en premios por 80 mil pesos repartida en 25 ganadoras y ganadores, en las categorías de maestras artesanas, maestros artesanos, y nuevos valores en la rama de alfarería con piezas de piñas, candelabros, poncheras, varios (torres y juegos) y nuevos diseños.

Agregó que se entregará el premio especial “José María Alejos Madrigal”, de ocho mil pesos, a la mejor obra del certamen. Asimismo, adelantó que se espera la participación de más de 90 artesanos con alrededor de 150 piezas inscritas; estas obras estarán expuestas y a la venta durante la feria, lo que fortalecerá la promoción del trabajo artesanal y contribuirá a la economía de las familias de San José de Gracia.

En tanto, el edil de Tangancícuaro, Arturo Hernández Cerano, mencionó que para esta edición se prevé una afluencia turística de más de 3 mil 500 visitantes, lo que generará una derrama económica superior a los 800 mil pesos.

El representante del sector artesanal de la comunidad, Rogelio Hernández Cerano, destacó que la muestra ofrecerá diversidad de creaciones donde los precios dependerán del tamaño y la complejidad de cada pieza: desde 250 pesos las pequeñas, entre 5 mil y 6 mil pesos las de 80 cm, y de 9 mil a 10 mil pesos las piezas de gran formato.