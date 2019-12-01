Conmemoran autoridades XXII aniversario del Gómez Morin en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 07:59:40
Querétaro, Querétaro, 2 de octubre del 2025.- Con motivo del XXII aniversario del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ) “Manuel Gómez Morin”, la titular, Ana Eugenia Patiño Correa y la Coordinadora de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación (SEDEQ), Begoña Corona Ortega, encabezaron la inauguración de la exposición fotográfica “El Gómez Morin a través del tiempo”.

Ana Eugenia Patiño detalló que esta exposición tiene la finalidad de mostrar la historia del CECEQ, sus transformaciones y el legado que ha construido en la comunidad queretana, pues se ha convertido en un recinto emblemático y en un referente para la difusión del arte, la cultura y la educación en el Estado.

“Es para mi un honor estar al frente de este, nuestro Gómez Morin, porque por más de dos décadas ha llevado educación y cultura a todos sus visitantes, siendo un inmueble que se ha modernizado conforme a las exigencias del tiempo para ofrecer el mejor servicio”, destacó .

En su intervención, la Coordinadora de Desarrollo Educativo de la SEDEQ, destacó que ella ha sido testigo en carne propia de su evolución y se siente orgullosa de acompañar en esta ceremonia que cuenta la historia de muchas familias.

La exposición se integra por 30 imágenes que marcan el crecimiento de la institución y estará disponible de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas, en el patio central del CECEQ; y se mantendrá en exhibición durante tres meses para que sea visitada por todos y todas las queretanas.

 

Noventa Grados
