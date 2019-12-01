Confirman a RP Espectáculos como responsable de la Feria Ganadera Querétaro 2025

Querétaro, a 19 de septiembre del 2025. - Por segundo año consecutivo, la empresa RP Espectáculos será la encargada de la organización de la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2025, informó Marta Elena Romero, directora del evento, quien recordó que han llevado la realización de las ferias de Aguascalientes, Puebla y Dolores, Guanajuato.

“La Feria Internacional Ganadera Querétaro 2025 abrirá sus puertas el próximo 14 de noviembre con una jornada especial de entrada gratuita para todos los asistentes, y esperamos que todos se den la oportunidad de conocer esta feria que estamos preparando con muchísimo cariño para los queretanos”.

La feria, dijo, contará con juegos gratuitos para niños y espectáculos pensados para toda la familia. Entre los eventos destacados se encuentran el show Illusion on Ice y el circo, ambos con acceso libre y funciones en distintos horarios; además, el Teatro del Pueblo ofrecerá presentaciones musicales sin costo, incluyendo artistas que han participado en ediciones anteriores.

La entrada general tendrá un costo de 100 pesos a partir del segundo día, mientras que el estacionamiento aún no tiene tarifa definida. Sin embargo, se habilitarán espacios gratuitos en los estacionamientos del Gómez Morín y el Estadio Corregidora, desde donde los asistentes podrán tomar transporte gratuito hacia la feria.

“Dejas tu vehículo, compras tu boleto en la taquilla y llegas a la feria por otra puerta. Es un esquema pensado para apoyar la economía familiar”.

Señaló que se trabaja en conjunto con autoridades estatales y municipales para garantizar la seguridad de los asistentes, tanto en el recinto ferial como en los puntos de acceso y transporte.

La Feria Ganadera representa una importante derrama económica para el estado, estimada en más de 500 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo y, por ello, se planea una campaña de promoción a nivel nacional para atraer visitantes de todo el país.

“Queremos que sea una feria internacional, con un elenco de calidad en el palenque y el teatro del pueblo, y que la gente de todos lados nos visite”.

Adelantó que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre la programación artística, costos y medidas de seguridad.

“La Feria Internacional Ganadera Querétaro 2025 promete ser una celebración incluyente, segura y llena de tradición”.