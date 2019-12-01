Celebrarán el Motofest 2025 en Apatzingán, Michoacán

Celebrarán el Motofest 2025 en Apatzingán, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 18:57:47
Apatzingán, Michoacán, a 19 de septiembre del 2025. - Eduardo Orozco Suárez, quien preside el comité organizador del Motofest 2025 en Apatzingán, anunció que para este evento se tiene previsto recibir a 189 clubes de estados como Guanajuato, Colima y Jalisco. 

“Queremos dar a conocer al público en general de Morelia, y todas las regiones, motociclistas y grupos independientes, para que acudan a la motofiesta el próximo 4 de octubre de Apatzingán, en el balneario El Recreo”, comentó en encuentro con medios de comunicación. 

El festival tendrá su arranque en las letras monumentales de Apatzingán, con un convivio de aproximadamente tres horas, después rodarán todos en dirección al balneario antes mencionado, donde habrá música en vivo de diversos géneros. 

Orozco Suárez aseguró que las condiciones de seguridad son optimas para la celebración de este festival, que lleva ya varios años celebrándose de manera ininterrumpida, por lo que descartan situaciones de riesgo como sucedió en el Acafest 2025 en Acapulco, donde siete personas murieron y 11 resultaron lesionados.

 

Envían carteles mexicanos a sus soldados a Ucrania para capacitarse en drones FPV, la nueva arma que revolucionará las guerras en el mundo
Ataque armado en Celaya deja una persona sin vida y un detenido
Fiscalía lanza plataforma ciudadana para construir Plan de Persecución de Delitos 2025-2034
Necesaria la regulación de transporte de carga en carreteras mexicanas
