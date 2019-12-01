Celebra SECULT Querétaro el Día Mundial del Teatro con 23 obras

Querétaro, Querétaro, 23 de marzo del 2026.- Para celebrar el Día Mundial del Teatro, que se conmemora el jueves 27 de marzo, la Secretaría de Cultura del estado (SECULT), ofrecerá una cartelera con 23 puestas en escena que se presentarán en diversos escenarios de la entidad, del jueves 26 al domingo 29 del mes en curso.

El programa inicia el jueves 26 en el Foro Quirófano del Centro de las Artes de Querétaro (CEART) con la obra “Al latido de cocina”, de la compañía Serendipia Escénica; en el Auditorio del CECEQ, Medusa presentará “Umbra”; La Corte Teatral, en el espacio del mismo nombre escenificará “El experimento de Sofi”; en el Museo Histórico de la Sierra Gordala compañía Aywah! ofrecerá “Muñeca de casa”, y a cargo de Arteatral CUTestará “Colitas de Algodón”, en elTeatro de cámara de la Facultad de Artes "Pamela Jiménez".

Ese mismo día, en el Coro Bajo del CEART, la compañía Proyecto Dramante presentará “Y si volvemos a amarnos?”, en tanto que en El Circo Espacio Circense Cultural Circo Teatro presentará la obra “El sueño de Alicia”, y el colectivo La Gaviota Teatro, en el espacio del mismo nombre, escenificará “Corazón Gordito”.

El viernes 27 inicia con “La casa de Bernarda Alba”, a cargo de lacompañía Talento en Libertad, en el auditorio “Francisco Muñoz” del CEART; Silencio en Movimiento Teatro-Gestoofrece "Locomotora" Un viaje en el tiempo”, en el Coro Bajo del CEART; en el Foro Escénico del Museo de la Ciudad la compañía Fenómeno Corporal presentará “Exterminio de Borregos”, y La miscelanea teatro ofrecerá “Extraterrestres, avería en los confines del espacio”, en La Bodega.

Para el sábado 28 la cartelera comienza con la obra “La Huelga de los Bigotes”, a cargo de la compañía Ajoloteatro, en el foro La Bodega; luego, en el Auditorio del CEART,Rizoma Laboratorio Escénicopresentará “El blanco es un color callado”; Producciones Victor Sasia se hará cargo de “White Tlasoli”, en el Foro Escénico del Museo de la Ciudad, y en el Foro al aire libre del CEARTse presentará “El bodegón de las cebollas”, por parte dela compañía Verdad Teatral.

Para concluir, el domingo 29 de marzo se presentarán siete obras: “Abra Kadabra, Crearé con la Palabra”, en el Foro al aire libre del CEART, por parte de Gina Rubio y Compañía; Teatro Naku Mx ofrecerá “Corazonadas”, en el Foro Quirófano del CEART, y la compañía F3P, escenificará “Cuenta Tu Historia En Mi Voz”, en el Jardín A del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ).

En la última jornada la cartelera continúa con “Sombras de cartón”, de Jauría Escénica, en el Auditorio del CECEQ; “Dánzame un cuento”, en el Foro Escénico del Museo de la Ciudad, a cargo de la compañia Ballet Alternativo; “Elefante”, de la compañía Miqroteatro, en el espacio del mismo nombre, y, por último, “El maravilloso traje color vainilla”, en La Gaviota Teatro, por parte de Flor deslis laboratorio escénico y Vifem producciones

El Día Mundial del Teatro se celebra desde 1961, a iniciativa del Instituto Internacional del Teatro. La entrada a los diversos foros y espacios será gratuita, limitada al aforo de cada uno; la clasificación, horarios y demás pormenores de la cartelera pueden consultarse en la página y en redes sociales de la SECULT.