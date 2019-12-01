Celebra la Banda de Música del Estado de Querétaro su 83º Aniversario

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 15 de septiembre de 2025.- La secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, encabezó la conmemoración del 83° aniversario de la Banda de Música del Estado de Querétaro, institución que desde el 14 de septiembre de 1942 ha acompañado la vida cultural de la entidad, ha musicalizado las memorias colectivas y ha sido testigo del paso de generaciones.

Durante la celebración, en el Jardín Zenea de la capital queretana, la funcionaria entregó al maestro Aurelio Olvera Montaño, un reconocimiento como Director Emérito de la Banda de Música del Estado de Querétaro, a la cual dirigió durante casi 54 años, de 1970 a 2024.

“Maestro Yeyo, su labor ha sido mucho más que musical: ha sido formativa, humana, transformadora. Hoy con toda justicia reconocemos su legado que vive en cada nota, en cada aplauso, en cada joven que descubre aquí el amor por la música; es usted ejemplo de historia, de legado y de pasión”, dijo.

López Birlain recordó que el origen de la banda se remonta a 1875 y afirmó que, desde su reconocimiento oficial, en 1942, ha resistido el paso del tiempo, pues su actuar sólo se ha detenido en dos ocasiones: durante la Revolución Mexicana y en la pandemia de Covid-19.

Apuntó que la banda, integrada actualmente por 35 músicos, bajo la dirección del maestro César Serrano y el subdirector Iván Rangel, no es sólo una agrupación musical, sino también patrimonio vivo de Querétaro, una tradición que ha evolucionado, que dialoga con el público, que enseña, que emociona y que reúne, que fortalece la comunidad y genera cultura de paz.

La titular de la SECULT agregó que esa dependencia seguirá trabajando para que sigan vivas expresiones como las serenatas dominicales ofrecidas por la Banda de Música del Estado, para que la cultura llegue a todos los rincones y para que se siga construyendo un Querétaro más libre, más justo y más alegre, como los ideales que inspiraron la Independencia de México.