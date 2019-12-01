Celebra el Centro Cultural Casa del Faldón su 34º Aniversario; se ubica en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 18:45:46

Querétaro, Querétaro, 11 de septiembre del 2025.- Este jueves 11 de septiembre se conmemora el aniversario 34 del Centro Cultural Casa del Faldón, recinto en el que se ofrecen actividades artísticas y culturales, cursos de veranos, obras de teatro, clases de baile de salón, entre otras.

El lugar funge como espacio recreativo desde 1991 y se ha posicionado como un referente para la comunidad artística y de la gente del barrio de San Sebastián donde se ubica, en la capital queretana.

Para celebrar el aniversario, la Secretaría de Cultura del estado preparó un programa que incluye muestras de hip hop, clases de salsa y bachata, el Taller Resignificando la Discapacidad, clases de acuarela, danzas gitanas, tribal y danzón.

Así como la proyección de una memoria audiovisual de El Faldón, una exposición fotográfica, la muestra Brillo de Colores en Vitrales, una muestra de teatro musical y la exhibición del Grupo de Danza Querétaro, entre otras actividades; el programa completo puede consultarse en las redes sociales de la SECULT.