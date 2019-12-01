Celebra el Centro Cultural Casa del Faldón su 34º Aniversario; se ubica en Querétaro

Celebra el Centro Cultural Casa del Faldón su 34º Aniversario; se ubica en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 18:45:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 11 de septiembre del 2025.- Este jueves 11 de septiembre se conmemora el aniversario 34 del Centro Cultural Casa del Faldón, recinto en el que se ofrecen actividades artísticas y culturales, cursos de veranos, obras de teatro, clases de baile de salón, entre otras.

El lugar funge como espacio recreativo desde 1991 y se ha posicionado como un referente para la comunidad artística y de la gente del barrio de San Sebastián donde se ubica, en la capital queretana.

Para celebrar el aniversario, la Secretaría de Cultura del estado preparó un programa que incluye muestras de hip hop, clases de salsa y bachata, el Taller Resignificando la Discapacidad, clases de acuarela, danzas gitanas, tribal y danzón.

Así como la proyección de una memoria audiovisual de El Faldón, una exposición fotográfica, la muestra Brillo de Colores en Vitrales, una muestra de teatro musical y la exhibición del Grupo de Danza Querétaro, entre otras actividades; el programa completo puede consultarse en las redes sociales de la SECULT.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cadáver de mujer trans en Veracruz; presentaba visibles signos de violencia
Detienen en el AICM a presunto operador financiero de organización delictiva jalisciense
Anuncian operativo especial de seguridad en el Centro de Querétaro con motivo de las fiestas patrias
Vuelca camión repartidor de Gas LP en Morelia, Michoacán; nunca hubo riesgo a la población: PC
Más información de la categoria
Detienen en el AICM a presunto operador financiero de organización delictiva jalisciense
Israel declara que "no habrá Estado Palestino"; Netanyahu firma proyecto de colonización
Identifican a dos de las víctimas mortales de explosión de pipa en Iztapalapa
Aumenta a 6 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Comentarios