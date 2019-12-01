Cabinas de Lectura ‘Morelia se Lee’ superan expectativas de préstamo en exitoso arranque

Cabinas de Lectura ‘Morelia se Lee’ superan expectativas de préstamo en exitoso arranque
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 15:44:11
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Morelia, Michoacán; 06 de julio de 2026.- Las Cabinas de Lectura “Morelia se Lee”, que son una iniciativa del gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, superaron las expectativas de préstamos de libros, marcando un exitoso arranque en sus primeros días. 

A tan solo dos semanas de su puesta en marcha, se registró el préstamo de cerca de 600 libros, lo que refleja la aceptación de morelianas y morelianos a este proyecto que impulsa la lectura y crea puntos de encuentro en los espacios públicos.  

En ese sentido, la Secretaría de Cultura (SeCultura) de Morelia invita a las y los usuarios a contribuir en el cuidado y preservación de los ejemplares, para que más personas puedan disfrutar de este acervo y el programa continúe beneficiando a la comunidad.

La titular de SeCultura, Fátima Chávez Alcaraz, señaló que “Son recomendaciones muy sencillas, tales como evitar escribir, subrayar o doblar las páginas de los libros; leer con las manos limpias y sin consumir alimentos o bebidas, así como devolver los ejemplares en el tiempo establecido. Son pequeñas acciones que hacen una gran diferencia para que más personas puedan disfrutarlos”.

Asimismo, Chávez Alcaraz recordó que las Cabinas de Lectura "Morelia se Lee" son un proyecto de largo alcance que crecerá con el compromiso de la ciudadanía.

“Cada libro que cuidamos representa una nueva oportunidad para que alguien más descubra una historia, aprenda algo nuevo o encuentre en la lectura un espacio de inspiración y encuentro”, expresó la secretaria de cultura municipal. 

Cabe recordar que las Cabinas de Lectura “Morelia se Lee” se encuentran ubicadas en el andador Nigromante, la Calzada Fray Antonio de San Miguel y el Boulevard García de León, brindando servicio de miércoles a domingo, en un horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Las y los usuarios pueden solicitar el préstamo de un libro hasta por 15 días, presentando únicamente una copia de una identificación oficial.

Con esta iniciativa, la administración del alcalde Alfonso Martínez Alcázar continúa fortaleciendo la vocación cultural de nuestra ciudad, para consolidar en Morelia el mejor lugar para vivir.

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