C5 Michoacán, espacio laboral inclusivo: Conoce a Claudia Álvarez Núñez, paratleta y colaboradora de esta institución

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 18:22:21

Morelia, Michoacán, a 31 de enero de 2026.- Ser una institución inclusiva, equitativa y accesible para todo el personal que labora en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), es un deber y el C5 Michoacán no es la excepción.

Claudia Álvarez Núñez, operadora del 911 Emergencias y paratleta, es una michoacana de 44 años que desde hace casi una década se ha destacado en distintas disciplinas, como en el basquetbol, deporte en el que ha conseguido medallas en competencias nacionales, así como en tiro con arco en instancias estatales.

Para ella, su trabajo en el C5 Michoacán le brindó una oportunidad de crecimiento y desarrollo personal y profesional. “Trabajar en el C5 cambió mi vida por completo, ahorita soy una persona completamente independiente y muy segura de mí misma”, compartió.

Mediante una convocatoria, Claudia comenzó a formar parte de las filas de este centro de comando donde labora diariamente con vocación y amor por el servicio público a favor de salvar vidas y garantizar el bienestar de la ciudadanía.

“Lo que más me apasiona en la vida es mi trabajo, poder ayudar a las personas por medio de la línea 911 Emergencias, es muy satisfactorio poder salvar vidas”, destacó.